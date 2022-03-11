YouTube теперь запрещает государственные СМИ в России по всему миру

Продолжая расширять свою политическую реакцию на войну России в Украине, YouTube заявил, что теперь он запрещает поддерживаемые Кремлем СМИ во всем мире, а не только в Европе, где два государственных канала России, Russia Today (RT) и Sputnik, были введены санкции. о компаниях, аффилированных с Европейским Союзом на прошлой неделе.

Это обход любых законных полномочий на блокировку этого контента, но это не совсем беспрецедентно; на прошлой неделе Apple удалила приложения RT и Sputnik из мировых магазинов приложений по просьбе вице-премьер-министра Украины Михайло Федорова, который написал письмо Генеральный директор Тим Кук просит Apple прекратить продажи устройств в России и полностью заблокировать доступ к App Store. (Apple также прекратила продажи продукции в России..)

Однако формулировка YouTube предполагает, что Мэйо Это идет дальше, чем шесть организаций (всего) RT и Sputnik, на которые были наложены санкции Европейского Союза, поскольку компания пишет, что теперь она «блокирует доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ во всем мире». (Мы запросили разъяснения о степени запрета.)

Хотя расширенные запреты YouTube на российские государственные СМИ «вступают в силу немедленно», это только в обновлении политики для платформы. чирикать Он также предупреждает, что для того, чтобы изменения вступили в силу, может потребоваться время, написав, что мы «ожидаем, что нашим системам потребуется время, чтобы нарастить мощность».

В качестве еще одного нового шага YouTube заявляет, что будет внедрять ориентированные на Украину меры по обеспечению соблюдения некоторых существующих правил сообщества, которые запрещают контент, который отрицает, минимизирует или упрощает «хорошо задокументированные случаи насилия», отмечая: «Сейчас мы находимся в процессе удаления содержание о вторжении России в Украину, кто нарушает эту политику».

Эскалация реализации здесь — что, по-видимому, является новой вещью (поскольку сама политика не нова) — по-видимому, направлена ​​на ответ на стремительно распространяемую российскую пропаганду, направленную на отрицание правдивости сообщений о том, что происходит внутри Украины.

История продолжается

Например, недавний взрыв в роддоме и детской больнице в прибрежном городе Мариуполе, на который российские СМИ быстро набросились с помощью теорий заговора, включая предположения о том, что жертвы, изображенные на фотографиях и видео, являются актерами или В противном случае организуйте свои травмы. Они также выпустили такие же ложные обвинения что сама больница была законной целью, потому что она была освобождена от пациентов и персонала батальоном украинских боевиков, которые заняли там снайперские позиции.

Мы также обратились к YouTube с вопросами о более широком контексте этого объявления о внедрении.

YouTube заявил, что с момента последнего обновления своих действий в Украине он удалил более 1000 каналов и более 15 000 видео за нарушение ряда политик, включая политику в отношении разжигания ненависти, политику в отношении дезинформации, графического контента и многое другое.

Это также указывает на прогресс ранее объявленный Меры по распространению «качественной» информации о войне, то есть по содействию честному освещению кремлевской пропаганды, о том, что «надежные источники новостей» в Украине просмотрели более 17 миллионов раз с тех пор, как изменения направляли пользователей на этот контент (путем нарушения раздел новостей и «Главные новости» на главной странице).

В другом шаге, нацеленном на ютуберов в России, платформа также подтвердила, что расширила свою… Недавняя пауза в рекламе YouTube (и Google) В стране также охватывают все способы монетизации пользователей на платформе, отсекая все возможности получения дохода. Ранее YouTube оставлял открытыми некоторые варианты монетизации для российских пользователей.

вчера Google также заявил, что приостановил выставление счетов в Play Store и платежи на YouTube в России из-за западных санкций, направленных против российских банков.