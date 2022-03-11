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YouTube теперь запрещает финансируемые государством российские СМИ по всему миру

11 марта, 2022
Toma Kulikov

ютуб говорит После этого он начнет блокировать все российские каналы YouTube, финансируемые государством. Такие каналы, как RT и Sputnik, заблокированы в Европе вперед в этом месяце. Компания также объявила, что будет удалять материалы о российском вторжении в Украину, которые отрицают, преуменьшают или преуменьшают «хорошо задокументированные случаи насилия».

На момент написания статьи два американца край Сотрудники по-прежнему имели доступ к прямым трансляциям с RT, канала, который, как отмечается на сайте YouTube, «полностью или частично финансируется российским правительством». Согласно твиту из учетной записи YouTube Insider, изменение должно вступить в силу немедленно, но компания заявляет, что ожидает, что ее системам потребуется некоторое время для развертывания.

несколько платформ, включая YouTube, заблокировал доступ европейских пользователей к контенту, представленному российскими государственными СМИ. Российское правительство отреагировало на политику технологических компаний, заблокировав или ограничив доступ к таким сайтам, как Фейсбук или Твиттер. Сегодня она объявила, что будет Инстаграм запрещен в стране С 14 марта.

Хотя глобальная невозможность доступа к контенту с таких каналов, как RT и Sputnik, является эскалацией со стороны YouTube, Google уже сделал так, что каналы не могут монетизировать свои видео. В конце февраля компания заявила, что российские государственные СМИ Им не разрешат размещать рекламу в своих видео.. На прошлой неделе Google сделала шаг вперед Временно приостанавливаем все продажи рекламы в России.

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