YouTube теперь запрещает финансируемые государством российские СМИ по всему миру

ютуб говорит После этого он начнет блокировать все российские каналы YouTube, финансируемые государством. Такие каналы, как RT и Sputnik, заблокированы в Европе вперед в этом месяце. Компания также объявила, что будет удалять материалы о российском вторжении в Украину, которые отрицают, преуменьшают или преуменьшают «хорошо задокументированные случаи насилия».

На момент написания статьи два американца край Сотрудники по-прежнему имели доступ к прямым трансляциям с RT, канала, который, как отмечается на сайте YouTube, «полностью или частично финансируется российским правительством». Согласно твиту из учетной записи YouTube Insider, изменение должно вступить в силу немедленно, но компания заявляет, что ожидает, что ее системам потребуется некоторое время для развертывания.

2/ В соответствии с этим мы теперь также блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ по всему миру, распространяющимися по всей Европе. Это изменение вступает в силу немедленно, и мы ожидаем, что нашим системам потребуется некоторое время, чтобы наладить работу. — YouTubeИнсайдер (YouTubeInsider) 11 марта 2022 г.

несколько платформ, включая YouTube, заблокировал доступ европейских пользователей к контенту, представленному российскими государственными СМИ. Российское правительство отреагировало на политику технологических компаний, заблокировав или ограничив доступ к таким сайтам, как Фейсбук или Твиттер. Сегодня она объявила, что будет Инстаграм запрещен в стране С 14 марта.

Хотя глобальная невозможность доступа к контенту с таких каналов, как RT и Sputnik, является эскалацией со стороны YouTube, Google уже сделал так, что каналы не могут монетизировать свои видео. В конце февраля компания заявила, что российские государственные СМИ Им не разрешат размещать рекламу в своих видео.. На прошлой неделе Google сделала шаг вперед Временно приостанавливаем все продажи рекламы в России.