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YouTube теперь предлагает вам более индивидуальный спортивный опыт

5 февраля, 2021
Emet

YouTube – это универсальный магазин практически для любой интересующей вас темы, включая спорт. Хотя YouTube с годами стал более персонализированным, Google так много работал над сайтом, что некоторые довольно популярные темы стали более персонализированными.

Теперь это касается и спорта: Google настроил Более персонализированная версия Со спортивной страницы, которая включает в себя довольно много специальных функций.

YouTube.com/sports – это новое место, где вы хотите узнавать обо всем, от громких спортивных событий до клипов из прошлых и недавних игр. Более индивидуальный подход объединяет такие темы, как мода, игры и обучение. Изменения, выпущенные на сегодняшний день, заключены в “Обновленная версия Для страницы, ориентированной на предоставление иммерсивного опыта.

Новая страница YouTube Sports предлагает более широкий спектр возможностей

Один из способов, которым Google намеревался это сделать, – это новый большой баннер вверху страницы. После загрузки страницы первое, что вы видите, – это баннер вверху.

Это длинный баннер, занимающий почти всю ширину страницы. В нее постоянно играют через самые известные ролики различных игр. Так что, если хотите, можете сидеть и смотреть, как Google переключается между этими вещами.

Теперь у этого баннера с логотипом нет звука. Таким образом, вы не получите полного контекста того, что происходит. Но вы можете нажать на выделение, и вы попадете на его собственное видео, где будет звук, чтобы вы могли услышать, что происходит.

Кроме того, на логотипе показаны конкретные детали каждого момента. Например, в какой лиге находится клип, когда он транслировался и сколько людей посмотрели клип.

Наслаждайтесь местными популярными спортивными новостями и видео

Пользователи также обнаружат, что могут следить за последними спортивными новостями и всеми известными событиями. Примерно на полпути вниз по странице вы увидите Самые важные новости Раздел, содержащий спортивные новости с таких каналов, как NBC Sports, Good Morning America, ESPN, CBS Sports и других.

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Также есть раздел популярных видео на местном уровне. Это не обязательно местные тенденции из вашего города или поселка, а скорее из вашей страны или региона.

Таким образом, пользователи могут смотреть популярные видео, которые являются наиболее локальными и актуальными для места их проживания во всем мире. Все эти изменения теперь активны, поэтому вы должны увидеть обновленную страницу при следующей загрузке.

YouTube Sports

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