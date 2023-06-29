YouTube тестирует отключение видео для людей с помощью блокировщиков рекламы

YouTube играет важную роль в воспроизведении видео для зрителей, использующих блокировщики рекламы. Компания подтвердила край Он проводит «небольшой глобальный эксперимент, который призывает зрителей с блокировщиками рекламы разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium».

Заявление было сделано после того, как некоторые люди начали замечать новое быстрое предупреждение о том, что воспроизведение видео может быть прервано, если YouTube обнаружит частое использование блокировщиков рекламы. Управление Android, упомянутое ранее В тех тестах, которые не позволяют зрителям смотреть более трех видео, когда блокировщик рекламы активен.

«Обнаружение блокировщиков рекламы не ново, и другие издатели регулярно просят зрителей отключить блокировщики рекламы», — сказал представитель Google Олува Фалодун. край по электронной почте. YouTube настаивает на том, чтобы пользователи получали несколько уведомлений, призывающих их прекратить использование инструментов — или, в качестве альтернативы, подписаться на YouTube Premium — до того, как их просмотр будет отключен.

YouTube говорит, что зрители получат несколько предупреждений перед отключением воспроизведения

«Мы очень серьезно относимся к отключению воспроизведения и отключим воспроизведение только в том случае, если наши зрители будут игнорировать неоднократные запросы на разрешение рекламы на YouTube», — говорится в электронном письме, которое Фэллодон отправил край читает. В тех случаях, когда зрители считают, что они ошибочно получили сообщение об использовании блокировщика рекламы, они могут поделиться этими комментариями, щелкнув ссылку в подсказке.

Эти действия указывают на то, что YouTube ужесточает свою позицию в отношении блокировщиков рекламы, и оправдывает этот шаг тем, что все эти рекламные места необходимы создателям для получения компенсации за их контент — и для того, чтобы платформа оставалась бесплатной. «Модель YouTube с поддержкой рекламы поддерживает разнообразную экосистему создателей контента, предоставляя миллиардам людей во всем мире бесплатный доступ к контенту с помощью рекламы», — говорится в заявлении компании. READ Сообщается, что проблемы со звуком в Apple Studio Display были подтверждены во внутренней записке.

В последние годы YouTube все чаще испытывает терпение своих пользователей, экспериментируя с более высокой загрузкой рекламы. В сентябре прошлого года компания Подается до 10 клипов, которые нельзя пропускать В рамках одной рекламной паузы в другой ее эксперименты. А в мае YouTube объявил, что 30-секундная реклама будет показываться на телевизионных платформах.

YouTube Premium удаляет рекламу из службы (и включает другие преимущества, такие как загрузка в автономном режиме и YouTube Music Premium) за 11,99 долларов в месяц или 119,99 долларов в год. В ноябре прошлого года компания объявила, что количество подписчиков YouTube Premium и YouTube Music превысило 80 миллионов человек. Таким образом, хотя защита доходов авторов является благотворительным предлогом, компания заинтересована в том, чтобы привлечь больше людей к своей ежемесячной повторяющейся подписке.

Мы хотим сообщить об этом зрителям Блокировщик рекламы нарушает ютуб Условия использованияи упростите для них возможность разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium для работы без рекламы», — говорится в электронном письме компании. край.