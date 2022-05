YouTube Go больше не будет доступен с августа

YouTube Go будет окончательно закрыт в августе. Команда YouTube объявить Что он перестанет использовать облегченную альтернативу для своего основного приложения, главным образом потому, что с годами она стала ненужной. YouTube разработал приложение Go для пользователей, где связь нестабильна, цены на мобильные данные непомерны, а недорогие телефоны, которые не могут работать с основным приложением, а также более дорогие устройства могут быть обычным явлением. Команда объяснила, что с момента первого запуска Go в 2016 году YouTube внес ряд улучшений в основное приложение.

Некоторые из этих обновлений позволяют основному приложению работать более эффективно на устройствах начального уровня и для людей с медленными сетями. Команда говорит, что также работает над новыми элементами управления, которые помогут людям сократить использование мобильных данных, если у них есть ограниченный доступ к ним, хотя не сообщается, когда новая функция будет доступна. Пользователям Go теперь рекомендуется загрузить основное приложение, которое, в отличие от облегченной версии, позволяет людям комментировать, публиковать, создавать контент и использовать темную тему.

Изначально YouTube Go был доступен в формате . Индия И Индонезия прежде чем пробиться из бета И в 2017 году он снова был широко выпущен. В 2018 году YouTube опубликовал его более чем в 130 странах, так что больше пользователей могут загрузить приложение размером 10 МБ. Сейчас самое время попрощаться. Нравиться 9to5Google отмечает, это вызывает вопросы о необходимости Android Go В будущем. Операционная система позволяет дешевым телефонам работать быстрее, но может наступить время, когда основная платформа Android сможет эффективно работать на недорогих устройствах.