YouTube Music тестирует живые тексты с новейшим пользовательским интерфейсом Casting

Такие как я намекнул ранееYouTube Music получает живые тексты песен как часть пользовательского интерфейса Casting, который уже получили некоторые пользователи.

При трансляции YouTube Music с телефона Android на Chromecast Ultra Пользователь Reddit сегодня Видит новый пользовательский интерфейс. Вместо того, чтобы обложка альбома, название песни и имя исполнителя располагались по центру экрана, теперь они отображаются справа с текстом, выровненным по левому краю. Это уступает место живой прокрутке слов с текущим стихом, выделенным белым цветом. Фон остается размытой версией произведения искусства.

Когда песня заканчивается, вы получаете «список утвержденных авторов песен». U/PmMeYourChromebook также указывает, как старый центральный пользовательский интерфейс может снова появиться, когда тексты песен недоступны.

Живая лирика при трансляции YouTube Музыка сегодня не получила широкого распространения. Мы запустили сеансы Cast to Chromecast 2-го поколения и Chromecast с Google TV, но безрезультатно.

Через u/PmMeYourChromebook

позади в октябреYouTube Music сказал пользователям ожидать «больше лирических функций в будущем» после того, как партнерство с MusixMatch расширило охват. Google заявил, что с момента его запуска «положительное влияние на уровень потребления текстов песен». ранее в этом месяцеYouTube опросил бесплатных пользователей о том, какие функции им нужны, и предложил «лирические улучшения» в качестве опции.

Это также было бы отличной функцией для Nest Hub и других интеллектуальных дисплеев, что предлагает Google Play Music. в конце 2018 годаи что-то из Spotify взял в этом годукоторый использует ту же серверную часть, что и Words.

По сравнению со Spotify и Apple тексты песен, доступные на экране «Сейчас исполняется» в YouTube Music, фиксируются и не выделяются при воспроизведении дорожки. Предположительно, он также появится на мобильных устройствах, но неясно, будет ли переработана функция «Сейчас исполняется», чтобы сделать больший акцент на текстах, или клиентам по-прежнему придется сначала открывать среднюю вкладку. Пользовательский интерфейс был Он только что был отремонтирован на Android, чтобы скрыть кнопку «не нравится» и отображать текст, выровненный по левому краю, что сейчас является тенденцией.

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