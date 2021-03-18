YouTube Short расширил бета-версию в США

В четверг компания заявила, что расширяет свою экспериментальную короткометражную видеопрограмму под названием Shorts в США сейчас и в течение следующих нескольких недель. Раньше я тестировал продукт только в Индии. Во всем мире пользователи могли смотреть короткометражные фильмы, но не могли их создавать.

YouTube заявляет, что его функция позволяет создателям социальных сетей «снимать короткие увлекательные видеоролики, используя только свои мобильные телефоны». Он предоставляет способ связывать несколько клипов вместе, добавлять музыку, использовать таймер и обратный отсчет для записи видео без помощи рук – все функции, доступные в настоящее время в TikTok.

В четверг YouTube продемонстрировал несколько новых инструментов, которые, как он надеется, помогут ему выделиться из толпы: пользователи смогут пробовать другие короткие видеоролики и «преобразовывать их в свое собственное творчество». Создатели контента также смогут добавлять текст к определенным точкам видео.

YouTube Shorts присоединяется к многолюдной сфере приложений для коротких видео, которые пытаются извлечь выгоду из увлечения мелкомасштабным контентом в социальных сетях и извлечь выгоду из бурного года TikTok. В инстаграмме это есть Запущенные ролики В Соединенных Штатах и ​​других странах функция Snapchat в центре внимания дает 1 миллион долларов в день пользователям, которые создают самые занимательные видео. Два конкурента TikTok находятся в США. Интегрированный Ранее в этом году еще одно, хотя и называлось Дубсмаш. приобретенный В конце прошлого года на Reddit.

YouTube также планирует задействовать свою более широкую экосистему, запустив возможность использовать аудио из видео на всей платформе. «Это означает, что вы можете проявить творческий подход к контенту, который любите смотреть на YouTube, и помочь найти его в новой аудитории – будь то ответы на ваши любимые шутки, испытание новейшего рецепта автора или воспроизведение комических историй», – заявили в компании. в сообщении. Blog.YouTube добавил, что создатели контента смогут отказаться от подписки на других людей, используя свои длинные видео. (В TikTok обычной практикой является объединение чужих видео в два ряда. Видео отображаются рядом, и пользователи могут воссоздавать исходное видео или ответ на него). READ Microsoft стирает старый браузер Edge с помощью обновления безопасности Windows 10 Тодд Шерман, главный продюсер YouTube Shorts, сказал, что компания пытается «снизить строительные барьеры» и помочь следующему поколению начинающих влиятельных лиц найти аудиторию. Традиционное производство видео на YouTube может быть трудоемким и дорогостоящим: профессиональные пользователи YouTube часто имеют дорогостоящее оборудование для камеры, программное обеспечение для редактирования и другие инструменты, позволяющие делать длинные видеоролики популярными. «YouTube дал возможность целому поколению людей, использующих камеры, компьютеры и программное обеспечение для редактирования видео, практиковать свое мастерство и создавать аудиторию», – сказал Шерман CNN Business. «Эта история очень похожа на историю о том, что мы снова делаем с шортами, за исключением того, что теперь все зависит от телефона и того, что вы можете делать внутри него». Собственная платформа Google Это было впервые объявлено Произведен в сентябре, так как он запустил ранний бета-выпуск только короткометражных фильмов в Индии. Месяцев назад, Индия TikTok заблокирован И многие другие популярные китайские приложения, заявляющие, что они представляют «угрозу суверенитету и безопасности». В результате индийские TikTokers Бросился Чтобы найти альтернативные платформы, технологические гиганты и стартапы в равной степени воспользовались этой возможностью.