YouTuber собирает игровой компьютер из рабочего туалета

Ютубер сделал компьютер из работающего унитаза, создав, возможно, первый унитаз, способный справляться с отходами и игрушками. Counter-Strike: глобальное наступление. В каком мире мы живем!

Как я это заметил ЕврогеймерYouTube-блогер Basic Homeless заключил сделку с магазином электроники Microcenter, чтобы построить игровой компьютер внутри настоящего туалета со всей необходимой сантехникой и водой. Это дикая вещь, но это не удивительно. Видите ли, пока у нас были туалеты и видеоигры, многие пытались их совместить. Я даже слышал этот звонок сирены и Попробуйте испражняться и играть одновременно. Многие другие делают это, играя в игры на своих телефонах.

Но бездомный просто не хочет брать в ванную ни ключ, ни телефон, ни даже паровую колоду. Вместо этого он хотел создать установку, которая позволила бы ему играть в стрелялки с частотой 120 Гц, используя мышь и клавиатуру, сидя на унитазе. В своем видео он документирует весь процессЯ был шокирован конечными результатами и отсутствием планирования.

В основном бездомный

Принцип работы этой штуки заключается в том, что половина бачка содержит все части унитаза и выскакивает вместе с водой. Затем построил «водяную стену» из оргстекла и клея. С другой стороны стены находятся все части компьютера. Идея заключалась в том, чтобы держать их отдельно, чтобы вы могли спускать воду в туалете во время игры. Кроме того, в кожух встроен вентилятор, который охлаждает компьютер.

Вероятно, вас не удивит, что когда он в первый раз подключил унитаз к водопроводу, пробитая «водяная стена» вышла из строя и закончилась Используйте полный пакет Flexseal Внутри бака для защиты ценной компьютерной электроники. Однако теперь, когда все работает (включая RGB-подсветку), окончательный гибрид компьютера и туалета производит странное впечатление. Благодаря большому проему спереди можно увидеть и рабочий туалет, и работающий компьютер.

Согласно основному бездомному, ему пришлось научиться основам сантехники и резать фарфор, чтобы создать этот странный компьютер. Конечным результатом является начало разговора и мужчина, который теперь может починить свой туалет. Действительно выиграть, выиграть ситуацию.