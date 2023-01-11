Ys IX: Monstrum Nox для PS5 выходит 9 мая в Северной Америке и 12 мая в Европе

в приставка 5 Копия Ролевая игра Ys IX: Monstrum Nox Он выйдет 9 мая в Северной Америке и 12 мая в Европе, издатель НИС Америка и разработчик Фалком объявить. Он будет включать в себя весь ранее выпущенный загружаемый косметический контент.

Предварительные заказы на ограниченную серию все еще доступны НИС Америка интернет-магазин за 89,99 долларов США, включая копию игры, официальный аудио компакт-диск, короткий роман-приквел под названием «Потерянный меч», набор арт-карт, пазл из 200 деталей и коллекционную коробку.

Ys IX: Monstrum Nox Впервые он был выпущен для PlayStation 4 26 сентября 2019 года в Японии, затем 2 февраля 2021 года в Северной Америке и 5 февраля 2021 года в Европе. Версии для ПК и Stadia были запущены во всем мире 6 июля 2021 года, а версия для Switch — в Северной Америке в тот же день. Версия Switch была запущена в Европе 9 июля 2021 года и в Японии 9 сентября 2021 года.

Вот обзор игры через NIS America:

О Известный ПриключениеАдол «Красная» Кристина и его компаньон Дож прибывают в Балдук, город, аннексированный Римской империей, только для того, чтобы Адола арестовали до того, как их приключение могло начаться. Находясь в тюрьме, Адол встречает таинственную женщину по имени Априлис, которая превращает его в Монстрома — существо со сверхъестественными способностями и способностью изгонять монстров. Теперь Адол должен объединиться со своими собратьями-монструмами, чтобы отразить страшные угрозы, исходящие из таинственного измерения, известного как Гримвальд Нокс, раскрыть секреты проклятия Монструмов и узнать правду о беспорядках в Балдуке. Присоединяйтесь к Адолу в этой итерации да Серия выходит на PlayStation 5. Ключевая особенность Свекровь боится — Играйте за любого из шести печально известных монстров, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, которые дают такие способности, как лазание по прозрачным стенам или обнаружение спрятанных предметов, чтобы защитить город от таинственных существ.

— Играйте за любого из шести печально известных монстров, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, которые дают такие способности, как лазание по прозрачным стенам или обнаружение спрятанных предметов, чтобы защитить город от таинственных существ. Мир внутри стен — Исследуйте огромный город, выполняйте задания, чтобы помочь горожанам, и войдите в Гримвальд Нокс, чтобы устранить угрозы герцогу.

— Исследуйте огромный город, выполняйте задания, чтобы помочь горожанам, и войдите в Гримвальд Нокс, чтобы устранить угрозы герцогу. Сила ночи Знакомые механики, такие как Flash Dodge и Flash Guard, позволяют сокрушить ваших противников, а новые дополнения, такие как Gifts и Boost Mode, увеличивают вашу боевую мощь.

Смотрите новый трейлер ниже.