Ys Memoire: Департамент в Фельгане анонсировал Switch

Фалком объявить Меморандум Ясина: Присяга в таком-тоУлучшенная версия с высоким разрешением. Ys: Клятва в Фалане за обращает. Он будет запущен весной 2023 года в Японии.

Получите первые подробности ниже.

■ о Меморандум Ясина: Присяга в таком-то

«глубокий» Ролевая игра… окончательный вариант Ys: Клятва в Фалане Переходим на Switch!

Он был освобожден против ПСП в 2010, Ys: Клятва в Фалане Он был высоко оценен как шедевр в да РПГ-экшн-сериал. Эта версия HD Enhanced улучшает игру с помощью дополнительных элементов.

■ Полностью озвученные боевые сцены, включая долгожданную озвучку Адола.

Помимо голосовых событий для более чем 30 персонажей в игре, также была добавлена ​​озвучка для главного героя Адола Кристин, которого озвучит Юки Кадзи. Наряду с повествованием от Banjou Ginga игроки смогут насладиться более драматичным сюжетом.

■ Добавлены новые изображения! Вы также можете перейти на более ранние версии

«Исправленные версии» были созданы из иллюстраций каждого персонажа, который появляется во время истории для этой обновленной версии. Классические игры, которые использовались в версиях для PSP и ПК, также будут включены, поэтому вы можете переключаться между Refine и Classic во время игры в зависимости от ваших предпочтений.

— Указать версию

—Классическая версия

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—Классическая версия

■ Обновленная графика и звуки

Обновлено в HD для Switch! Вы можете не только наслаждаться более красивой графикой, обновленной до качества изображения высокой четкости, чем в оригинальной версии PSP, но также вы можете наслаждаться высококачественной фоновой музыкой и звуковыми эффектами.

■ Переключение между тремя настройками звука

В игре есть три настройки фонового звука для переключения: «Оригинал», используемый в версии для ПК. Ys: Клятва в Фаланеи звучит как «Версия PC-8801» и «Версия X68000» от своих предшественников.

-Оригинальная копия

— Версия PC-8801

— Версия X68000

■ Высокоскоростной режим и функции поддержки, удобные для новичков.

Увеличьте свою скорость при передвижении по полю и в бою в 1,5-2 раза. Его можно активировать в любое время нажатием кнопки, что позволит вам более комфортно наслаждаться игрой.

Кроме того, игра оснащена различными функциями поддержки для новичков в экшн-играх, таких как «Не падать», которая позволяет мгновенно восстанавливаться, не получая урона, если вы падаете с высокого места.