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Ys Memoire: The Division in Felghana была запущена 27 апреля в Японии.

20 января, 2023
Artem Sokolov

Ролевая игра Меморандум Ясина: присяга в таком-то будет уволен в Выключатель 27 апреля в Японии по цене 4400 иен, Фалком объявить.

Физический релиз будет включать обратную обложку с изображением персонажей «Refine Version» на одной стороне и дизайном персонажей «Classic Version» на другой.

Предварительные заказы будут включать в себя оригинальный музыкальный компакт-диск.Ys: Клятва в Фалане Sound Memoire 2010 — 2020″, который содержит всю аранжированную музыку, относящуюся к Ys: Клятва в Фалане Он был выпущен за десять лет между 2010 и 2020 годами. В качестве бонус-трека он также включает трек «Omen = Styx = (Prologue Ver.)», использованный во вступлении. Ys: Клятва в Фалане.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. «введение Приключение(Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  2. «У мальчика есть крылья» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  3. «Порезы!!» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  4. предзнаменование = стикс = (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  5. «Удары разрушения» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  6. Замок Вальштайн (англ.Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  7. «Наследник Геноса» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  8. «странникс Ys»(Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  9. «Чикай ~ Любовь превращается в клятву» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010)
  10. «Самый сильный враг» (Falcom Boss Zanmai, 2012)
  11. предзнаменование = стикс = (да Жанмай, 2012 г.)
  12. «Руины Илбернса» (да Коман Киокушу, 2012 г.)
  13. «У мальчика есть крылья» (Falcom Acoustics 2, 2020)
  14. «Omen = Styx = (Prologue Ver.)» (бонус-трек)

Подробнее о Меморандум Ясина: Присяга в таком-то здесь.

Просмотрите новый набор скриншотов в галерее.

скриншоты

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