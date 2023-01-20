Ys Memoire: The Division in Felghana была запущена 27 апреля в Японии.

Ролевая игра Меморандум Ясина: присяга в таком-то будет уволен в Выключатель 27 апреля в Японии по цене 4400 иен, Фалком объявить.

Физический релиз будет включать обратную обложку с изображением персонажей «Refine Version» на одной стороне и дизайном персонажей «Classic Version» на другой.

Предварительные заказы будут включать в себя оригинальный музыкальный компакт-диск.Ys: Клятва в Фалане Sound Memoire 2010 — 2020″, который содержит всю аранжированную музыку, относящуюся к Ys: Клятва в Фалане Он был выпущен за десять лет между 2010 и 2020 годами. В качестве бонус-трека он также включает трек «Omen = Styx = (Prologue Ver.)», использованный во вступлении. Ys: Клятва в Фалане.

Полный список выглядит следующим образом:

«введение Приключение(Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «У мальчика есть крылья» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «Порезы!!» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) предзнаменование = стикс = (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «Удары разрушения» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) Замок Вальштайн (англ.Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «Наследник Геноса» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «странникс Ys»(Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «Чикай ~ Любовь превращается в клятву» (Ys: Клятва в Фалане JDK специальный, 2010) «Самый сильный враг» (Falcom Boss Zanmai, 2012) предзнаменование = стикс = (да Жанмай, 2012 г.) «Руины Илбернса» (да Коман Киокушу, 2012 г.) «У мальчика есть крылья» (Falcom Acoustics 2, 2020) «Omen = Styx = (Prologue Ver.)» (бонус-трек)

Подробнее о Меморандум Ясина: Присяга в таком-то здесь.

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