Yu-Gi-Oh! Master Duel для PS5, Xbox, Switch, PS4, ПК, iOS и Android получает новое игровое предложение

Сегодня, чтобы отпраздновать фестиваль Jump Festa в Японии, Konami выпустила последний трейлер своей грядущей цифровой карточной игры Yu-Gi-Oh! Мастер дуэлей.

Сегодня, чтобы отпраздновать фестиваль Jump Festa в Японии, Konami выпустила последний трейлер своей грядущей цифровой карточной игры Yu-Gi-Oh! Мастер дуэлей.

В трейлере демонстрируются различные функции, включая сбор карт, сражения и многое другое.

Вы можете проверить это ниже вместе с расширенным взглядом на игру через показательный матч, который также проводится на Jump Festa.

Yu-Gi-Oh! Master Duel выйдет этой зимой для PS5, PS4 и Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, Steam, iOS и Android. В основном это касается всего, что имеет внутри чип.

На данный момент точная дата релиза не объявлена, но мы уже знаем, что игра выходит на запад, несмотря на то, что сегодняшний трейлер на японском языке.

Мы уже знаем что В нем будет более 10 000 карточек., мы rПожалуйста, посмотрите больше игрового процесса на Tokyo Game Show..

Вот как Konami официально описывает игру: