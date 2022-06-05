Zangetsu Labyrinth был запущен 29 сентября в Японии.

Трехмерный РПГ Подземелье Лабиринт Зангецу будет запущен для PlayStation 4И обращаетИ компьютер Через Steam 29 сентября в Японии за 3520 иен в розницу и 3300 иен за скачивание, издатель. берет на себя и разработчик Киро панда объявить. Предзаказы откроются 20 июня. Первые распечатки будут включать небольшой аудиоклип.

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Лабиринт Зангецу Это новая 3D-ролевая игра в подземельях от Acquire. Его геймплейные системы — это возвращение к «истокам». Руби и режь. В этом названии подчеркивается «ва» (японский стиль), что является особенностью Acquire. На нем изображен «глубокий» взгляд на мир, проиллюстрированный мазками чернильной кисти. Он представляет собой смесь звуков ва, которые транслируют музыку разных японских эпох, от «гагаку» (традиционная японская музыка и танец) до «но» (традиционная японская танцевальная драма в масках). Лабиринт Зангецу Он был разработан на основе этих четырех ключевых слов.

Взгляд на мир: мир, окрашенный в угольно-черный цвет катастрофой «чернил разрушения»

Действие происходит в городе Эдо, «Утренний город». Лунакоторый продолжает бороться с катастрофой, которая является «чернилами разрушения».

Идо принадлежит Токинокуни, стране, похожей на средневековую Японию, укрепленному городу, защищенному мощным магическим технологическим барьером, расположенным прямо под всегда светящейся «луной» в небе.

Город приглашает путешественников со всего мира выбрать Уничтожителей чернил из числа тех, кто наделен необычайной силой.

Уничтожителям чернил поручено продвигаться к Сакё, самой опасной области.

Чернильные монстры: Рожденные чернильным разрушением

Когда живые соприкасались с Чернилами Разрушения, одни сходили с ума и падали насмерть, а другие становились демонами и начинали нападать на своих близких и пожирать ближних.

Когда мертвые вступают в контакт с чернилами, они оживают и бродят по миру, чтобы пополнить свои ряды.

Кроме того, неодушевленные предметы могут становиться свирепыми и извиваться монстрами…

Их называли «чернильными монстрами», и люди боялись их.