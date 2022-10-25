Zara, Massimo Dutti, материнская компания Inditex, продает российские магазины — WWD

Зара основная компания Индитекс Она продаст свой бизнес в России, закрыв свои двери семь месяцев назад.

В файле с испанскими регулирующими органами после закрытия рынка, Индитекс Она сказала, что достигла первоначального соглашения с Daher Group о приобретении там ее магазинов.

«Группа Daher имеет значительные интересы в секторе розничной торговли и недвижимости», — говорится в заявлении компании. «Условия сделки, подлежащие одобрению правительством, позволят сохранить большое количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку они включают передачу большей части договоров аренды, связанных с магазинами».

Финансовые условия сделки не разглашаются.

До закрытия площадок в начале войны в Украине у Inditex было 502 магазина в России, в том числе 86 Зара дверь. Это также материнская компания Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius.

Она добавила, что в собственность больше не будут входить коммерческие магазины Inditex. «При условии согласия собственников в этих помещениях разместятся фирменные магазины, принадлежащие Buyers Group, не имеющей отношения к Inditex. Сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в Российской Федерации».

Тем не менее, Inditex заявила, что сделка с Daher оставляет дверь открытой, если условия в России изменятся, для открытия магазинов в рамках «потенциального сотрудничества через соглашение о франшизе».

в Результаты были подведены в сентябре.Inditex достигла рекордного уровня: продажи выросли на 24,5% в первой половине 2022 года, а прибыль выросла на 41%. Валовая прибыль выросла на 57,9 процента, что стало самым высоким показателем за первое полугодие за семь лет, несмотря на остановку работы в России.

До закрытия операций на Россию приходилось почти 10% мировых продаж. Компания списала 216 миллионов евро в связи с закрытием магазинов в первом полугодии.

«Inditex оценивает, что резерв, включенный в финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года, адекватно покрывает влияние прекращения деятельности Группы в Российской Федерации», — добавили в компании.