Zelda: маска кат-сцены Majora при переключении, по-видимому, «более утонченная на N64» с эмуляции виртуальной консоли Wii

нинтендо вчера Еще одна игра, добавленная в расширение Switch Online И обновите библиотеку N64 до версии 2.0.0.

это было там Все виды улучшенийно это последнее обновление даже лучше Чем ожидалось, похоже. Согласно «Zelda 64 Scholar» и пользователю Twitter РИСУНОК (Как объяснил майнер данных Nintendo овсяный купол), эмуляция Легенда о Зельде: Маска мажоры В Switch Online он на самом деле «более точен для N64» в одной «ситуации», чем в версии виртуальной консоли Wii.

Внимание — спойлеры масок Majora в видео ниже:

OatmealDome: «Majora’s Mask» — вот ситуация, когда версия Switch на самом деле *лучше*, чем предыдущие версии, и более доработана для N64 благодаря патчу, добавленному Nintendo. Он исправляет сцену, которая работает слишком быстро, из-за чего она слишком быстро заканчивается. рано.»

В Switch-версии Majora Mask есть задержка, намеренно добавленная в сцену Giant’s Cutscene (с 1120 по 1616 кадры).

Это для имитации задержки N64 и исправлена ​​проблема, из-за которой VC и другие эму заканчивали сцену до того, как заканчивалась песня. В контексте спринта это теряет 8 секунд. pic.twitter.com/wVvMBkc6Nm — Инжир (@Fig02_) 26 февраля 2022 г.

Если это так, то это впечатляет — библиотека Wii Virtual Console N64 до сих пор многими считается «лучшим» поколением эмуляторов Nintendo N64. Подробнее об этом вы можете прочитать в наших предыдущих постах.

Как далее объясняет OatmealDome, точность, обнаруженная в версии Majora’s Mask для Switch, является хорошей новостью для фанатов, которые требовали опыта, более похожего на оригинальную версию Nintendo 64, но не так хороша для скоростного сообщества, где технически это занимает больше времени. .

вы можете увидеть Множество других улучшений во вчерашней истории. Это еще один пример усилий, которые Nintendo в настоящее время прилагает к этой платной услуге, чтобы не только улучшить ее, но и в данном случае сделать ее даже лучше, чем предыдущие эмуляции игр для N64.

Готовы ли вы еще раз взглянуть на Switch Online Expansion Pack после последнего обновления? Вы уже подписаны? Оставляйте свои мысли в комментариях.