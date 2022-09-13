Zelda BOTW2 теперь называется Kingdom Tears и выходит в мае

Nintendo поделилась более подробной информацией о The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 в сентябре этого года от Nintendo Direct. Презентация завершилась новым трейлером, в котором было представлено новое название и дата выхода. Теперь игра была переименована в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и выйдет 12 мая 2023 года.
Новый трейлер был коротким, но тизерил то, что мы можем ожидать от новой игры Zelda. Он открылся угрюмым медленным панорамированием резных рельефов на стене, которые рассказывали мифическую историю, включая то, что казалось монстрами и женщиной, сотрудничающей с кем-то. Все это определенно даст любителям науки пищу для размышлений.
Затем это превращается в боевые кадры, где Линк открывает массивные двери, бежит к краю своей небесной гавани и прыгает. Оттуда мы видим мельком, как он едет на каменном лифте, взбирается на корень дерева и даже прыгает на спине летающего существа, похожего на автоматы Стражей из «Дыхания дикой природы». Он заканчивается раскрытием нового логотипа и названия.
Первоначально «Слезы королевства» были запланированы на 2022 год, но это было Перенесено на весну 2023 года Ранее в этом году. Директор игры Эйдзи Онума извинился за задержку в то время, сказав, что необходимо убедиться, что этот опыт был «чем-то особенным» для игроков. Он также рассказал о масштабах игры, заявив, что приключение происходит не только на земле, но и в небе над головой, а также «множество возможностей, включая новые встречи и элементы игрового процесса».
Для получения более подробной информации, в том числе Как сделать предзаказпогашение Все, что мы знаем о The Legend of Zelda: Tears of the Wild.
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