Zelda Tears of the Kingdom PSA: вот как импортировать дыхание диких лошадей

Будучи продолжением Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, конечно же, имеет много общего со своим предшественником из мира, в котором игра разворачивается, с ее персонажами в ее истории. Но у него также есть очень осязаемая связь: он читает ваши сохраненные данные Breath of the Wild и использует эти данные в Tears of the Kingdom для функции, которая нас всех удивила.

Предупреждение: спойлеры того, что эта функция срабатывает, находятся под видео. Читать на свой страх и риск!

Как и в Breath of the Wild, в Tears of the Kingdom есть лошади, на которых можно охотиться, приручать и ездить по полям Хайрула. На самом деле, у нас есть подробное руководство, которое поможет вам в нашем разделе вики. Но одна приятная особенность лошадей Tears of the Kingdom заключается в том, что игра считывает ваши данные сохранения Breath of the Wild и позволяет Линку импортировать любых лошадей, которых он приручил в Breath of the Wild, когда он посещает конюшню.

Чтобы это работало, вам нужно загрузить данные сохранения на вашу текущую консоль, поэтому, если вы играете на другом коммутаторе, вам нужно убедиться, что вы загружаете свои данные в облако, а затем загружаете их на свое текущее устройство. , или вручную передать его. Обязательно используйте тот же профиль, что и раньше! Но как только вы окажетесь там, вы можете посетить любую конюшню в Kingdom’s Tears и поговорить с парнем за прилавком, чтобы узнать, на каких лошадях вы там ездили. Их имена также будут сохранены и настроены.

Так что, если у вас остались приятные воспоминания о лошади, на которой вы ехали, чтобы победить Ганона шесть лет назад, хорошие новости: она все еще здесь и ждет Линка все это время спустя. Спасибо, мой друг.

Ребекка Валентайн — старший репортер IGN. Вы можете найти ее в Твиттере @сотрудник.