ZEN vs KHMK Dream11 прогнозы, лучшие выборы, игра 11, превью матча Российской Премьер-лиги

“Зенит” и “Химки” встретятся в 24-м туре чемпионата России по футболу в понедельник. Матч запланирован на 5 апреля на стадионе «Санкт-Петербург», а начало матча – в 21:30, сообщает IST. Давайте посмотрим на Прогнозы ZEN против KHMK Dream11, играя 11, а также другие детали этого матча.

ZEN vs KHMK Live: превью матча ZEN vs KHMK Dream11

Лидер Премьер-лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга уверенно идет на матч, выиграв два последних матча. Домовладельцы одержали крупную победу над «Ахматом» со счетом 4: 0, поскольку их последний матч завершился с небольшим поражением над ЦСКА (2: 3). Команда Сергея Симака сохраняет лидерство в одно очко и надеется увеличить его до четырех, одержав свою 15-ю победу в чемпионате в понедельник.

С другой стороны, «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице после того, как одержали 10 побед в 23 матчах при равных пяти и проиграли восемь в чемпионате в этом сезоне. Выйдя на матч после серии из 3-х матчей без поражений, посетители будут стараться использовать свои шансы против хозяев и рассчитывают получить три очка.

ZEN vs KHMK Геймплей 11

Зенит Санкт-Петербург – Андрей Лоннов, Дуглас Сантос, Алексей Сутурмин, Дайан Ловрен, Даниэла Брохин, Вильмар Барриус, Магомед Оздоев, Далер Козяев, Вендел, Сардар Азмон, Артем Дзюба

F.C.

ZEN vs KHMK Dream11 Team

Вратарь – Илья Лантратов

Адвокаты: Дайан Ловрен, Игорь Данилкин, Дуглас Сантос, Дмитрий Тихи

Полузащитники – Вильмар Барриос, Александр Трочкин, Вендель и Денис Гелушаков

Злоумышленники – Илья Кухарчук, Артем Дзюба

ZEN vs KHMK Dream11 Team: Лучшие выборы

Капитан – Артем Дзюба

Вице-капитан – Илья Кохарчук

Прогнозы матчей Zain и ХМК

В последний раз эти две команды играли друг с другом в ноябре 2020 года, когда Санкт-Петербургский Зенит выигрывал с комфортом. Андрей Мостовой забил в первом тайме, а гол Александра Ерухина на 78-й минуте помог лидерам лиги выиграть 2: 0. Пока хозяева надеются завершить дуэт на «Химках», гости надеются на реванш до понедельника. Матч обещает стать захватывающим противостоянием, ведь мы ожидаем комфортной победы «Зенита» по итогам 90 минут.

Прогноз – Зенит 2: 0 Химки

Примечание: прогноз ZEN против KHMK Dream11 выше, прогноз матча ZEN против KHMK и лучшие выборы основаны на нашем собственном анализе. ZEN vs KHMK Dream11 Team и ZEN vs KHMK Playing 11 не гарантируют положительного результата.