Zomentum привлекла 13 миллионов долларов для расширения своей платформы ускорения продаж для партнеров по ИТ-каналам – TechCrunch

Большинство малых предприятий, составляющих основу экономики, сегодня не имеют ресурсов для удовлетворения своих ИТ-потребностей. Возьмем, к примеру, рестораны. Возможно, они передали эту работу на аутсорсинг ИТ-специалистам, чтобы сократить расходы.

Каждый раз, когда им нужно приобрести новый POS-терминал, принтер или компьютеры или назначить сотрудникам деловые электронные письма, они общаются с доверенным ИТ-консультантом, который затем работает с партнерами-поставщиками для обеспечения безопасности продуктов и услуг, в которых нуждается компания.

Малые и средние предприятия часто сосредотачиваются на помощи клиентам, так что они на какое-то время расстраиваются, выбирая правильную технологию, которая лучше всего соответствует потребностям их бизнеса. Все больше и больше партнеров по каналам ИТ берут на себя роль доверенных консультантов этих малых и средних предприятий, чтобы удовлетворить их технологические потребности », – сказал Шрути Гатджи, соучредитель и генеральный директор. Zomentum.

ИТ-консультанты играют очень важную роль в помощи компаниям в их продаже. Даже для таких гигантов, как Microsoft, партнеры-дистрибьюторы Увеличить свои продажи. Но эти профессионалы все еще используют старые инструменты.

Гхатджи, которая ранее работала инвестором в Accel, обнаружила возможность в этой области, когда она пытается работать со своим новым стартапом. Zomentum. Платформа для стартапов, базирующаяся в США, позволяет ИТ-партнерам объединить весь процесс продаж, что, по ее словам, помогает им увеличить свои доходы и заключить больше продаж за меньшее время.

Во вторник трехлетний Zomentum заявил, что цель создания сильной сети ИТ-партнеров может служить эффективным каналом продаж для продвижения внутреннего ИТ-рынка. Он привлек 13 миллионов долларов в первом раунде Elevation Capital, Accel (текущие инвесторы) и Greenoaks Capital. В новом раунде, в котором Zomentum выросла до 17,1 миллиона долларов, также приняли участие Eight Roads Ventures.

Ссылаясь на внутренние исследования, Zomentum сообщила, что среднестатистические ИТ-партнеры на ее платформе могут создавать документы на 70% быстрее, заключать в два раза больше сделок с увеличением их стоимости на 600% и видеть, что конверсия увеличивается вдвое.

«Мы видим возможность использовать возможности искусственного интеллекта и науки о данных, чтобы расширить возможности бизнес-аналитики для этих торговых партнеров». Мы хотим, чтобы наши партнеры и их клиенты использовали бизнес-аналитику на основе ИИ, чтобы помогать генерировать действенные идеи и принимать решения. это до сих пор было доступно только компаниям ».

Сегодня более 80% клиентов Zomentum находятся в США, и Гатдж сказал, что стартап будет использовать новый капитал для расширения своего присутствия на рынке и расширения предложения продуктов с помощью таких функций, как рейтинги vCIO и QBR.