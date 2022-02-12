Zoom утверждает, что ошибка открытого микрофона Mac «не привела к передаче аудиоданных»

За последние пару лет Zoom нашел постоянный дом во многих пулах пользователей Mac, но может появиться новая ошибка, которая может заставить вас дважды подумать, прежде чем оставить его открытым.

в соответствии с Много сообщений на форуме сообщества ZoomПользователи Mac, использующие Monterey, сообщают, что приложение Zoom включает световой индикатор микрофона, даже когда собрание не проводится. Пользователи недавно сообщили 9 февраля, что приложение Zoom разблокирует микрофон, на что указывает оранжевая точка, и единственный способ остановить это — выйти из приложения после завершения вызова.

Пользователь dvaldivia Он описывает проблему на своем Mac 9 февраля: если вы присоединитесь к собранию Zoom и завершите его, оставьте функцию масштабирования открытой и отойдите от компьютера (пусть она перейдет на заставку), когда вы вернетесь, вы можете увидеть микрофон включен и так постоянно. Представитель Zoom заявил, что компания «определила, что эта ошибка не привела к передаче аудиоданных на платформу Zoom».

Нажмите уменьшить Обновление от 27 декабря (Версия 5.9.1 (3506)), которая, как сообщается, устранила проблему «с включением светового индикатора микрофона, когда не на собрании в macOS Monterey», но пользователи сообщают, что проблема не устранена. а Обновление от 25 января. (Версия 5.9.3 (4239)) не упоминает проблему в примечаниях к выпуску, хотя представитель Zoom заявил, что она устранила проблему: «Клиент Zoom для macOS 5.9.3, выпущенный 25 января 2022 г., исправил ошибку, которая включает Неспособность закончить использование микрофона должным образом после встречи».

Некоторые пользователи сообщили, что обновление 5.9.3 полностью устранило проблему, другие пользователи Monterey говорят, что они все еще видят индикатор даже после этого. Установите последнее обновление.

Увеличить меня подстрелили В начале пандемии из-за отсутствия шифрования, зумбомбинга и сбора данных. С тех пор компания исправила эти проблемы и стала более прозрачной в отношении функций и конфиденциальности, включая реализацию. Сквозное шифрование Для собраний и реализовать несколько вариантов ограничения доступа к собраниям.

Если вы видите, что индикатор микрофона активен после обновления до последней версии, мы рекомендуем просто выйти из приложения Zoom после завершения собрания.

Обновление 2/12: Представитель Zoom ответил заявлением о том, что проблема устранена и данные не были переданы.