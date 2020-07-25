А вот и наш сравнительный тест двух лучших смартфонов до 25 тысяч рублей! — Ferra.ru

|Операционная система
|Android 10 + MIUI 11
|Android 10 + Realme UI 1.0
|Android 10 + One UI 2.0
|Android 10 + ColorOS 7.1
|Экран
|6,67’’, 1080×2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi
|6,6’’, 1080×2400 пикс., 20:9, IPS, 399 ppi
|6,4’’, 1080×2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi
|6,5’’, 1080×2400 пикс., 20:9, AMOLED, 405 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Exynos 9611, 4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4х Cortex-A53 1,7 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 665, 4х Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Mali-G72 MP3
|Adreno 610
|Оперативная память
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 12 Мп (теле) f/2,5 + 2 Мп (макро) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,1 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2
|Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,2, фронтальная: 32 Мп f/2,0
|Квадрокамера: 48 Мп f/1,7 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 (сенсор глубины) f/2,4 + 2 Мп (ч/б) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,0
|Аккумулятор
|5020 мАч
|4300 мАч
|6000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|165,8×76,7×8,8 мм
|163,8×75,8×8,9 мм
|159×75,1×8,9 мм
|162×75,5×8,9 мм
|Масса
|209 г
|202 г
|191 г
|192 г
|Цена
|24 тысячи рублей
|23 тысячи рублей
|20 тысяч рублей
|23 тысячи рублей