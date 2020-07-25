А вот и наш сравнительный тест двух лучших смартфонов до 25 тысяч рублей! — Ferra.ru

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By Arzu / 25 июля, 2020
Операционная системаAndroid 10 + MIUI 11Android 10 + Realme UI 1.0Android 10 + One UI 2.0Android 10 + ColorOS 7.1Экран6,67’’, 1080×2400 пикс., 20:9, IPS, 395 ppi6,6’’, 1080×2400 пикс., 20:9, IPS, 399 ppi6,4’’, 1080×2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 403 ppi6,5’’, 1080×2400 пикс., 20:9, AMOLED, 405 ppiПроцессорQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 720G, 2x Cortex-A76 2,3 ГГц + 6x Cortex-A55 1,8 ГГцExynos 9611, 4x Cortex-A73 2,3 ГГц + 4х Cortex-A53 1,7 ГГцQualcomm Snapdragon 665, 4х Cortex-A73 2,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,8 ГГцГрафикаAdreno 618Adreno 618Mali-G72 MP3Adreno 610Оперативная память6 Гбайт8 Гбайт6 Гбайт4 ГбайтНакопитель128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSDСвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMКамерыКвадрокамера: 64 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,5 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,5Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 12 Мп (теле) f/2,5 + 2 Мп (макро) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,1 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2Квадрокамера: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 5 Мп (макро) f/2,4 + 5 Мп (сенсор глубины) f/2,2, фронтальная: 32 Мп f/2,0Квадрокамера: 48 Мп f/1,7 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 (сенсор глубины) f/2,4 + 2 Мп (ч/б) f/2,4, фронтальная: 16 Мп f/2,0Аккумулятор5020 мАч4300 мАч6000 мАч5000 мАчРазмеры165,8×76,7×8,8 мм163,8×75,8×8,9 мм159×75,1×8,9 мм162×75,5×8,9 ммМасса209 г202 г191 г192 гЦена24 тысячи рублей23 тысячи рублей20 тысяч рублей23 тысячи рублей
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