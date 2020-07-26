Тиньков пожертвует часть состояния на поддержку онкобольных: Социальная сфера: Экономика: Lenta.ru

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил о намерении пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и создание института донорства в России. Об этом миллиардер сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Я знаю, что помощь нужна очень многим в нашей стране. Поэтому я вместе с моей семьей принял решение основать «Фонд семьи Тиньковых». (…) Мы только начинаем работать в этом направлении, большие дела еще впереди», — написал Тиньков, добавив, что проектом будет заниматься его жена Рина.
Миллиардер отметил, что фонд будет создан не раньше следующего года — пока супруги занимаются сбором всей необходимой информации.
«Фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии. Это спасет тысячи, а не единицы жизней. А пока я буду восстанавливать свое здоровье, набираться сил и копить необходимые знания в этой области», — подытожил основатель Тинькофф банка.
Ранее в июле Олег Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации костного мозга, на которую вынужден был пойти из-за онкологического заболевания. Как отметил банкир, в обществе распространено множество стереотипов о пересадке костного мозга, однако в действительности операция представляет собой переливание крови, которое спасает человеку жизнь.
В прошлом году у Тинькова была диагностирована лейкемия, о чем он сообщил спустя несколько месяцев. Для лечения предприниматель отправился в Германию, где перенес коронавирусную инфекцию. В начале апреля он объявил об уходе с поста главы Тинькофф банка.
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