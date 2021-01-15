Аббас объявляет первые палестинские выборы за 15 лет

В пятницу президент Палестины Махмуд Аббас опубликовал указ, в котором объявляет даты проведения парламентских и президентских выборов в Палестинской автономии.

почему это имеет значение: Такое постановление опубликовано впервые за 15 лет. Последние президентские выборы прошли в 2005 году с победой Аббаса, а последние парламентские выборы состоялись в 2006 году с победой ХАМАС.

Ведущий новостей: Парламентские выборы назначены на 22 мая, а выборы президента – на 31 июля, хотя эти планы могут оказаться неэффективными.

Сегодня Аббас встретился с главой Центральной избирательной комиссии и приказал ему подготовиться к выборам на Западном берегу, в контролируемом Хамасом секторе Газа и в Восточном Иерусалиме, контролируемом Израилем.

На прошлой неделе глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил Аббасу в письме, что движение согласится на проведение выборов в рамках процесса национального примирения.

восстановление: После того, как ХАМАС выиграл выборы 2006 г., палестинская администрация переросла в глубокий политический кризис между ХАМАС и ФАТХ, партией Аббаса.

Соединенные Штаты и другие мировые державы заявили, что они не будут сотрудничать с ХАМАС, пока он не признает Израиль, не осудит терроризм и не будет соблюдать предыдущие соглашения с Израилем.

ХАМАС отказался выполнять эти условия и продолжает отказывать им по сей день. Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский Союз и другие западные правительства продолжают бойкотировать ХАМАС, и Соединенные Штаты классифицируют его как террористическую организацию.

В 2007 году в секторе Газа вспыхнула гражданская война, и ХАМАС силой взял этот регион под свой контроль.

Большая картинка: Заявление Аббаса было сделано после нескольких неудачных попыток примирения между ФАТХ и ХАМАС и после того, как несколько планов проведения выборов потерпели неудачу.

Аббас, которому 85 и 15 лет из его четырехлетнего срока, не пользуется большой популярностью. Недавние опросы показывают, что он может проиграть кандидату ХАМАС.

Что дальше: Многие аналитики задаются вопросом, действительно ли состоятся эти выборы.