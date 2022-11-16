Акции соответствуют убыткам, а доллар падает после того, как Байден снизил напряженность в связи с крахом в Польше

ЛОНДОН (Рейтер) — Мировые фондовые индексы сократили потери, а доллар упал в среду после того, как президент США Джо Байден заявил Группе семи и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв в Польше был вызван украинской ракетой, развеяв опасения, что она была произведена из России.

Первоначального облегчения среди инвесторов было достаточно, чтобы стимулировать некоторый приток капитала в акции и сырьевые товары, но по мере того, как сохранялась обеспокоенность возможностью распространения украинского конфликта на соседние страны, рисковые активы изо всех сил пытались набрать восходящий импульс.

Всемирный индекс MSCI (.MIWD00000PUS) Почти не изменился в течение дня после падения на 0,2% за ночь, когда появились новости о взрыве, в результате которого погибли два человека.

«Основное мнение состоит в том, что это не вызовет никакой эскалации. Что бы это ни было, но это не было нападением на Польшу, и комментарии Байдена выбили из него нервы», — сказала Кейт Джукс, стратег Societe Generale. .

Когда ракета попала, член НАТО Польша сначала заявила, что виновата ракета российского производства, и вызвала посла России в Варшаве для объяснений после того, как Москва отрицала свою ответственность.

Доллар, который служит безопасным убежищем во времена геополитических или рыночных потрясений, за ночь вырос на 0,7%, после чего упал в европейской торговле и в последний раз снизился на 0,3% по отношению к корзине основных валют.

«Первоначальная реакция была понятна, учитывая, что преднамеренное нападение на члена НАТО было бы масштабным шагом по эскалации», — сказал Джим Рид, стратег Deutsche Bank.

«Быстро стало ясно, что вряд ли это будет прямая атака, а вышеприведенные ночные комментарии указывали на быструю деэскалацию».

Байден сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО расследуют взрыв, но предварительная информация указывает на то, что он мог быть вызван не ракетой, выпущенной с территории России.

Европейские акции упали с STOXX 600 (.STOXX) на 0,1%, а немецкий индекс DAX (.GDAXI) Снизился на 0,7% и британский индекс FTSE 100 (.FTSE) Он вырос на 0,3%.

Фьючерсы на акции США выросли: фьючерсы на S&P 500 e-mini и Nasdaq 100 прибавили 0,1%.

В последний раз евро сегодня вырос на 0,6% до 1,0411 доллара, в то время как фунт почти не изменился до 1,1865 доллара после того, как данные Великобритании показали, что потребительская инфляция выросла в октябре намного больше, чем ожидалось.

Из-за геополитической напряженности, привнесшей некоторую волатильность на более широкие рынки, доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась за день на уровне 3,807%. Во вторник доходность упала до минимума более чем за месяц.

Золото выросло за день на 0,2% до 1776 долларов за унцию на фоне слабости доллара, в то время как сырая нефть выросла на 0,3% до 94,07 долларов за баррель после падения до ночного минимума в 92,85 долларов.

(Эта история была переформулирована, чтобы исправить опечатку в названии)

Дополнительный отчет Се Ю; Дополнительный отчет Анкура Банерджи. Под редакцией Эдвины Гиббс, Эдмунда Кламанна и Саймона Кэмерона-Мура.

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