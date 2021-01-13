Алексей Навальный вернулся домой в Россию после отравления

Навальный, наиболее откровенный противник Путина, говорит, что вернется в Россию в эти выходные, несмотря на последнее предложение России посадить его за решетку.

Москва, Россия – Алексей Навальный, главный критик Кремля, заявил, что намерен вернуться в Россию в следующие выходные, несмотря на угрозы властей вернуть его за решетку.

Навальный, который лечился в Германии от отравления нервно-паралитическим газом в августе и обвинял Кремль, обвинил президента России Владимира Путина в том, что он теперь пытается удержать его от возвращения домой с новыми юридическими предложениями. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к отравлению лидера оппозиции.

«Путин бьет себя по ногам, требуя сделать все, чтобы я не вернулся домой, – сказал Навальный в среду, объявляя о своем возвращении в Instagram. – Люди, которые пытались убить меня, были оскорблены, потому что я выжил, и теперь они угрожают посадить меня за решетку».

Он сказал, что вернется домой из Германии в воскресенье.

В конце декабря Федеральная пенитенциарная служба предупредила Навального, что ему грозит настоящий тюремный срок, если он не проинформирует ее офис в кратчайшие сроки в соответствии с условиями условного приговора, вынесенного ему по обвинению в хищении и отмывании денег в 2014 году, которые он отклонил по политическим мотивам. Европейский суд по правам человека постановил, что его осуждение было незаконным.

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Параллельно с этим накануне Нового года главное следственное ведомство России также возбудило новое уголовное дело против Навального по обвинению в широкомасштабном мошенничестве в связи с предполагаемым неправомерным обращением с частными пожертвованиями в размере 5 миллионов долларов в его антикоррупционный фонд и другие организации. Навальный также отверг обвинения, назвав их грубо сфабрикованными. READ Джесси Дигинс - первый американец, выигравший Тур де Ски

«Они делают все, чтобы меня запугать, – сказал Навальный в своем видео в Instagram. Единственное, что остается сделать Путину, – это повесить на Кремле гигантский рекламный щит с надписью: «Алексей, пожалуйста, не возвращайтесь домой ни при каких обстоятельствах!» “

20 августа Навальный впал в кому на внутреннем рейсе из Сибири в Москву. Два дня спустя его перевели из больницы в Сибири в больницу в Берлине.

Лаборатории в Германии, Франции и Швеции, а также испытания, проведенные Организацией по запрещению химического оружия, продемонстрировали воздействие нервно-паралитического агента Новичок еще с советских времен.

Российские власти настаивали на том, чтобы врачи, лечившие Навального в Сибири перед его доставкой в ​​Германию, не обнаружили следов яда, и потребовали от немецких чиновников предоставить доказательства его отравления. Они отказались возбуждать уголовное дело, заявив, что нет никаких доказательств того, что Навальный был отравлен.

В прошлом месяце Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого он назвал предполагаемым членом группы сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые якобы отравили его в августе, а затем попытались скрыть это. выше.