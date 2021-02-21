Алексей Навальный: Евросоюз возобновляет угрозу санкций против России | Новости | Д.В.

Верховный комиссар ЕС Джозеф Борель в воскресенье снова пригрозил России лишением свободы критика Кремля Алексея Навального.

Боррелл обсудит действия на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник и примет меры против Москвы.

Он добавил, что российские суды неоднократно игнорировали решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Навального.

Однако он отклонил решение суда о том, что Россия вмешивалась в дела его внутреннего правосудия.

Австрия ожидает поддержки ЕС санкций

Поддержка действий ЕС против Кремля, похоже, растет.

Ранее в воскресенье посол Австрии в России заявил, что поддерживает министров иностранных дел ЕС в разрешении России.

Александр Шаленберг сказал, что ожидает «поддержки большинства» санкций среди 27 членов Европейского союза, но эти санкции «должны быть политически осмотрительными и юридически смягченными».

Он сказал Германии Воскресенье мир Правительства будут использовать новые полномочия, согласованные в прошлом году, для наказания за нарушения прав человека.

«Новые барьеры в области прав человека также включают целенаправленные действия против отдельных лиц в рамках режима», – сказал он. «Я ожидаю, что это будет поддержано широким большинством».

Алексей Навальный попал в тюрьму после приезда в Россию в январе

«Недостаточно просто комментировать происходящее в России и угрожать санкциями», – сказал он. «Россия – это реальность в нашем окружении. Мы просто не можем« говорить », но мы должны смотреть ей в глаза».

Брюссель будет вести переговоры с Блинген

На встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник состоится широкомасштабная видеоконференция с новым госсекретарем США Энтони Блингеном. Обсуждения также будут сосредоточены на недавнем военном перевороте в Мьянме и ядерной сделке с Ираном.

Этот шаг, нацеленный на Кремль, разозлил государства-члены через две недели после того, как глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Борель был втянут в дипломатическое наступление в Москве.

Позже Россия выслала трех европейских дипломатов и отказалась говорить о сотрудничестве.

Послы ЕС со ссылкой на информационное агентство AFP заявили, что новые меры будут сосредоточены на запретах на поездки и замораживании собственности.

Действия ЕС против Москвы

Европейский союз (ЕС) вводил санкции против России в прошлом после серии репрессий против Москвы, аннексировавшей Крым в 2014 году.

Также был составлен список лиц, предположительно причастных к отравлению в 2018 году бывшего российского агента в Великобритании.

В прошлом году Москва обвинила и санкционировала кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия и Бундестаг Германии.

В октябре в список задержанных добавлено шесть офицеров в связи с отравлением Навального нейробиологом Новичком. Затем оппозиция вылетела в Германию для лечения и вернулась домой в прошлом месяце.

Навальный в СИЗО

В начале февраля Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В субботу судьи отклонили его апелляцию.

Несколько часов спустя тот же суд признал его виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны и оштрафовал на 9500 долларов (500 долларов 11500).

Он появился на видео в поддержку конституционных реформ, одобренных в прошлом году, чтобы позволить президенту России Владимиру Путину баллотироваться на пост еще два срока.

Первоначальное заключение Навального вызвало протесты по всей стране, в ходе которых тысячи подвергшихся избиениям силовиков задержали тысячи.

Он обвинил Путина в смертельной атаке нейробиологов в прошлом году и сказал, что обвинения против него были сфабрикованы.

Кремль отрицает свою причастность к отравлению Навального.

mvb, jf / rc (AFP, Reuters)