Анализ — Российские рабочие сталкиваются с новой реальностью, поскольку санкции войны в Украине подрывают их перспективы

ЛОНДОН (Рейтер) — Телефонный звонок, в котором Александру Кирилюку сообщили, что он теряет работу, прозвучал всего через несколько часов после того, как российские войска штурмовали Украину. Его работодатель, пивовар Сэмюэл Смит, решил уйти с российского рынка.

«24 февраля мы все проснулись в новой реальности», — сказал 33-летний Кирилюк, который работает в британской компании с 2018 года, увеличивая продажи пива в бутылках в России, Украине и соседних странах.

По иронии судьбы, Кирилюк — украинец и один из миллионов людей со всего бывшего Советского Союза, которые переехали в Москву в поисках работы, но теперь застряли в последствиях вторжения Владимира Путина.

Санкции, введенные западными странами, чтобы наказать Россию за то, что они называют «спецоперацией» в Украине, привели к ухудшению состояния экономики, при этом ожидается, что инфляция и дефляция будут выражаться двузначными числами.

По данным Центра стратегических разработок в Москве, число безработных в России, к которым теперь присоединился Кирилюк, к концу года может увеличиться на целых два миллиона человек. В худшем случае безработица может приблизиться к 8%, что, по оценкам аналитического центра, почти вдвое превышает февральский уровень.

«Россию насильно вывели из мировой финансовой системы. Таким образом, изменится вся структура экономики», — сказала Татьяна Орлова из Oxford Economics.

«Мы увидим небольшой рост безработицы среди белых воротничков, поскольку иностранные компании и банки уходят, но компании также уходят из таких секторов, как розничная торговля, которые нанимают дешевую рабочую силу».

По данным Йельской школы менеджмента, более 600 компаний объявили о своем уходе из России после вторжения, хотя многие будут платить сотрудникам несколько месяцев.

Орлова подсчитала, что, учитывая, что в McDonald’s работает более 60 000 сотрудников, во французском автопроизводителе Renault — 45 000, а в розничной сети Ikea — 15 000, уход западных компаний приведет к потере почти миллиона рабочих мест.

История продолжается

Орлова сказала, что запрет Запада на российский экспорт, если он будет введен, может вынудить горнодобывающие и нефтяные компании увольнять сотрудников.

Платформа онлайн-рекрутмента HeadHunter сообщила, что число людей, ищущих работу, выросло примерно на десятую часть за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с неделей до 24 февраля. Количество вакансий сократилось более чем на четверть.

Сэмюэл Смит, бывший работодатель Кирилюка, подтвердил по электронной почте, что он прекратил экспорт в Россию после вторжения, добавив: «Мы не собираемся поставлять в Россию какое-либо наше пиво в бутылках в соответствии с действующей системой».

Более широкий эффект

Эффект расширяется. Поскольку западные санкции препятствуют поездкам, московский аэропорт Шереметьево в прошлом месяце уволил пятую часть своего персонала.

Сектор услуг в России сократился в марте самыми быстрыми темпами почти за два года, а занятость упала самыми резкими темпами с июня 2020 года.

В целом за официальную черту бедности в России в этом году могут оказаться 2,6 млн человек, по оценкам Всемирного банка.

Алефтина, 25-летний косметолог из Московской области, рассказала, что в марте более 10% ее постоянных клиентов не записывались на процедуры. Это сократило ее среднемесячный доход в 100 000 рублей на 15 000 рублей (185 долларов США).

«Думаю, моя клиентская база будет уменьшаться с каждым месяцем — клиенты жалуются на потерю работы, поэтому экономят на красоте», — сказала Элефтина, не пожелавшая назвать свое полное имя.

Огромный профицит платежного баланса, связанного с энергетикой, который, согласно опросу Reuters, удвоится в этом году до 233 миллиардов долларов, может позволить властям сохранить пособия по безработице.

Но Орлова из Oxford Economics прогнозирует экономический спад хуже, чем в 1998 или 2008 году, с долгосрочными последствиями, например, если санкции не позволят российским компаниям получить доступ к иностранным технологиям и оборудованию, необходимым для инвестиций.

Его модели также предполагают, что производительность России по сравнению с ее торговыми партнерами будет снижаться.

Отчасти это связано с ударом по перспективному IT-сектору, который, по данным Высшей школы экономики, на конец 2019 года составлял 1,2% ВВП России, а за последние шесть лет удвоился в стоимости.

Но после вторжения из страны бежали более 100 000 ИТ-специалистов, по оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Есть некоторые факторы, специфичные для России, которые, вероятно, снизили безработицу до уровня ниже 6,5% во время кризиса с коронавирусом, в то время как в западных экономиках наблюдался двузначный рост.

Например, государственные компании часто сокращают заработную плату и оставляют сотрудников на учете.

Кроме того, демографическая ситуация в России — доля людей старше 65 лет, по данным Всемирного банка, почти вдвое превышает среднемировой показатель, составляющий 9%, — означает, что рабочие места, особенно неквалифицированные, все чаще заполняются работниками из соседних стран.

Так что с исчезновением рабочих мест российский кризис начал проникать в дальние уголки бывшего Советского Союза.

«Рабочие места сокращаются во всех сферах, рубль упал, некоторым не платят», — сказал Кобанышбек Османалиев, глава Совета кыргызской диаспоры в Москве.

«Наши сотрудники задаются вопросом, что им делать. Идти домой или ждать, пока все наладится? Все знают, что дома тоже нет работы».

(Отчетность Reuters News; Дополнительный репортаж Карен Строкер в Лондоне и Ольги Дзюбенко в Бишкеке; Дополнительный репортаж и написание Суджаты Рао в Лондоне; Редактирование Тоби Чопра)