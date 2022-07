Анализ: Что идет в российских кинотеатрах после бойкота Голливуда?

После российского вторжения в Украину голливудские студии объявили об отзыве своих фильмов из российских кинотеатров. В то время это считалось огромным ударом по индустрии развлечений в России — в течение 2021 года голливудские гонорары составляли 70% кинопоказов в России, а восемь из 10 самых кассовых фильмов были голливудского производства, причем Сони Пикчерз Сони Venom: Let There Be Carnage — самая коммерчески успешная игра, продажи билетов на которую превысили 32 миллиона долларов.

Однако, если мы посмотрим на нынешний состав фильмов в столице России, Москве, происходит что-то странное. В официальном выпуске нет текущих американских названий, но были сообщения о том, что эти произведения попали в Россию через цифровое пиратство. Предлагаются и старые американские фильмы, получившие второе дыхание благодаря несанкционированным переизданиям.

Пиратское путешествие: Пиратство американского бизнеса для российской аудитории восходит к советским временам, когда в страну контрабандой ввозились киноленты, а затем видеокассеты VHS. Сегодня владельцы российских кинотеатров пользуются нелегальными копиями, которые распространяются в менее изысканных уголках Интернета, и все, что требуется, — это стабильное подключение к Интернету, чтобы загружать эти фильмы для просмотра.

Сериалы напоминают о советской эпохе, когда единственным способом посмотреть большинство западных фильмов был доступ к пиратской копии. Пока эти фильмы попадали к россиянам в виде контрабандных кассет VHS, сегодня у кинотеатров страны есть более простой и быстрый способ: Интернет. Многие веб-сайты предлагают нелегальные копии фильмов, загрузка которых занимает несколько минут.

Нью-Йорк Таймс Нью-Йорк Таймс Я упомянул, что такие заголовки, как Компания Уолта Диснея дис Пиксар Анимационный фильм «Краснеет» Уорнер Бразерс Дискавери ВБД «Бэтмен» и Sony Pictures Релингс «Uncharted» нашел российскую аудиторию, несмотря на то, что студии запретили его экспорт в Россию. Шоу варьируется в зависимости от площадки — некоторые нагло показывают фильмы, несмотря на запрет Голливуда, а другие арендуют свои залы для специальных рекламных акций, рекламируемых в социальных сетях.

Но онлайн-пиратство не может зайти так далеко, и некоторые кинотеатры прибегают к старым фильмам, чтобы привлечь зрителей. согласно с Журнал «Уолл СтритИ Мартин Скорсезе 2013 Чемпионат «Волк с Уолл-Стрит» Леонардо Дикаприо нашла отклик у публики в переиздании, которое ее студия не санкционировала, первостепенные картинки пункт А.

Достаточно свободных мест: Однако голливудский бойкот существенно повлиял на кинопоказное пространство России. разнообразный Данные предоставлены из России Ассоциация владельцев театров Продажи билетов упали почти на 50% в годовом исчислении в марте после того, как из-за бойкота был закрыт кран кинотеатра, добавив, что по крайней мере половина российских кинотеатров обречена на постоянное закрытие в течение года.

Ситуация осложняется отсутствием фильмов, способных заполнить вакуум в Америке. Отечественная киноиндустрия имеет богатую историю, начиная с Сергей Эйзенштейн Инновационный антиквариат для Сергей Бондарчук Оскароносная эпопея «Война и мир» новаторского и вызывающего кинематографического искусства Андрея Тарковского за отмеченные наградами современные работы. Андрей Кончаловский И Илья Харжановскийно его выходной ток относительно невелик.

Сторож Вы упомянули, что некоторые владельцы кинотеатров импортируют китайские фильмы, чтобы занять экранное время. OpIndia.com Он указал, что латиноамериканские фильмы и их продукция из других азиатских стран появляются в большем количестве. Но хотя попытки заполнить кинематографическую пустоту в России были смелыми, российские кинозрители не реагируют на эти альтернативные попытки.

«Нам повезет, если мы переживем падение и не закроемся», — сказал The Guardian неназванный директор одного из российских кинотеатров. «Люди просто не хотят смотреть «Волка с Уолл-стрит» в пятый раз».

Фото: Олег Шакуров/Pixabay