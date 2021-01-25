Арест Навального – первое серьезное испытание для Байдена. Вот как он может это пройти.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный и его жена Юлия Навальная выходят из самолета после прибытия в аэропорт Шереметьево в Москве, Россия, 17 января 2021 года. Reuters / Полина Иванова

Это ранний и второстепенный вызов Западу и, в частности, администрации Байдена: не только российский диссидент Алексей Навальный был арестован по возвращении в Россию 17 января после того, как оправился от покушения с применением смертоносного нервно-паралитического агента, но и Кремль. . В ответ на арест он начал жесткое подавление протестов.

Что будет дальше, важно. Ответ (или его отсутствие) со стороны Соединенных Штатов продемонстрирует, в какой степени внутренние репрессии президента России Владимира Путина, включая убийства, будут влиять на общую политику команды Байдена в отношении России. Уловка для администрации Байдена будет заключаться в том, чтобы твердо и скоординированно отреагировать через Атлантику, чтобы разрушить очевидное чувство безнаказанности Путина, оставив место для сотрудничества с Россией там, где это имеет смысл.

Это будет непросто, но можно будет разработать американскую политику, которая будет включать фундаментальные меры реагирования на репрессии Кремля внутри страны, сопротивление агрессии Кремля за рубежом и сотрудничество с Кремлем в каждом конкретном случае. Фактически администрация Байдена (а до этого кампания Байдена) указала, что она движется только в этом направлении.

21 января, в первый полный день президентства Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки Рекламировать Соединенные Штаты будут добиваться пятилетнего продления нового Договора СНВ по ограничению стратегических вооружений между Соединенными Штатами и Россией. На том же брифинге Псаки добавил, что президент Джо Байден «поручил» разведывательному сообществу США оценить кибершпионаж Путина, вмешательство в выборы в США в 2020 году, предполагаемые награды, предлагаемые американским солдатам в Афганистане, и использование нервно-паралитического газа против Навального. «Даже когда мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также стремимся привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия», – добавила она.

Неплохо: сотрудничать без извинений и намеков, отвечать, не чувствуя себя виноватым. Это даже лучше, чем новая американская администрация Ответил решительно К массовым арестам российских протестующих и к требованию освобождения Навального.

Команде Байдена потребуется время, чтобы разобраться с вариантами реагирования на эти злонамеренные действия и другие злонамеренные действия Кремля. Но, как это часто бывает в международных делах, события прошли идеальный торговый период. Арест Навального, последовавшие за этим протесты десятков тысяч россиян и перспектива длительного тюремного заключения требуют от США быстрого реагирования, чтобы продемонстрировать, что администрация на самом деле готова «привлечь Россию к ответственности».

К счастью, есть варианты.

Первый – это наложение санкций на российских чиновников, ответственных за покушение на убийство и арест Навального. Еще в октябре Европейский Союз (ЕС) Навязывается Санкции в отношении шести высокопоставленных российских чиновников за попытку убийства Навального, в том числе Александра Портникова, главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России; Сергей Керенко, бывший премьер-министр России, а ныне первый заместитель главы администрации президента Путина; И Андрей Ярин, руководитель Управления внутренней политики президента России.

Администрация Трампа не вводила никаких санкций. Администрация Байдена может и должна это сделать. Хотя может потребоваться время, чтобы определить, кто несет ответственность за покушение на Навального, это не займет много времени, если аналитикам ЦРУ и Госдепартамента будет поручена эта задача (и они будут работать с независимыми российскими и сторонними следователями, такими как: Bellincat UK, Что уже выявило непосредственное участие сотрудников ФСБ). Мы ожидаем, что некоторые в руководстве уже проделали некоторую подготовительную работу.

Другой вариант – наказать членов неформального круга доверенных лиц Путина и партнеров по репрессивному режиму воровского режима в России – другими словами, возложить на режим Путина общую ответственность за такие нападения, как убийства и попытки убийства политических оппонентов. Это не новая идея. Администрация Обамы начала вводить санкции в отношении давних друзей Путина в 2014 году, после того как Путин напал на Украину. Администрация Трампа сделала то же самое в апреле 2018 года (хотя и плохо подготовленным, что привело к частичному отказу от одной из самых важных санкций против олигарха Олега Дерипаски). Цель заключалась в том, чтобы доказать российскому руководству (и российскому обществу), что Путин не находится в опасности и не может защитить свой народ от возмездия за свою агрессию. Ряд российских оппонентов, выступающих за демократию, даже утверждали, что преследование окружения Путина более эффективно (и больше ценится россиянами), чем введение более широких экономических санкций.

Действительно, когда Навальный вернулся в Москву 17 января, его помощник в Лондоне Владимир Ашурков, Грудь В социальных сетях опубликован список из восьми российских личностей, которые, по мнению Навального, должны быть наказаны как «лица, принимающие решения, и люди, у которых есть их деньги».

Тот список включены Два бизнес-магната: Роман Абрамович, олигарх ельцинской эпохи и один из первых финансовых покровителей Путина, многие считают одним из тех, кто выбрал Путина президентом, и Алишер Усманов. В его состав также входили два финансовых человека, каждый из которых контролирует государственный банк, который, по мнению некоторых аналитиков, Путин использует в качестве безрассудного фонда: Андре Костин, президент государственного банка ВТБ (Указано Из США в апреле 2018 года) и Игорь Шувалов, ныне генеральный директор Российского государственного банка развития (ВЭБ) (который финансировал Олимпиаду в Сочи в 2014 году со своего баланса).

Двое последних в списке Навального – это «князья», дети путинской элиты: Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, бывшего директора Федеральной службы безопасности, ранее наказанного Соединенными Штатами; И Денис Бортников, сын нынешнего директора ФСБ Александра Бортникова. Навальный утверждает, что Денис Бортников служил «кошельком» для незаконных доходов своего отца. Прецедент наказания князей есть: в апреле 2018 года США Признано Таких персонажей двое: Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов.

Навальный также обвинил министра здравоохранения России Михаила Мурашко в «ответственности за сокрытие». [Navalny’s] Отравление и воспрепятствование его транспортировке в Германию для лечения ».

Третий вариант правительства США – и несколько более тяжелый – заключается в введении полных санкций в отношении суверенного долга России или финансовых институтов, связанных с Путиным, таких как ВЭБ. Эти варианты были доступны уже много лет, и покушение на убийство и арест Навального может стать хорошей причиной для того, чтобы ей позвонить. Есть прецедент использования путинской системы нервно-паралитического газа в 2018 году на территории Великобритании против Сергея Скрипаля, двойного агента России британцам, и его дочери. В то время это была администрация Трампа. Внушительный ответ Ограниченные финансовые санкции по суверенному долгу России с использованием положений Закона о химическом и биологическом оружии, которые также могут быть применимы в деле Навального. Эти санкции могут быть расширены, чтобы охватить все новые выпуски суверенных долговых обязательств России или других государственных банков.

Поскольку Евросоюз уже рассматривает дополнительные санкции в ответ на арест Навалина, пришло время совместных действий. Соединенные Штаты должны стремиться координировать свой ответ с Европой и Соединенным Королевством (и Канадой), насколько это возможно. И при этом он должен тщательно учитывать непредвиденные последствия, такие как удержание людей от бизнеса, потому что наказание олигархии означает, что компании, которым он принадлежит, подлежат таким же штрафам. Если Европейский Союз не сможет сплотить все 27 государств-членов за достаточно жестким пакетом санкций, Соединенные Штаты должны также рассмотреть меры, которые они готовы принять, помимо любых совместных действий, для достижения желаемого эффекта.

Четвертый вариант и шаг, который следует предпринять в любом случае, – это ускорить работу по перекрытию каналов незаконных российских финансовых потоков за границу, особенно в американские и другие западные районы. У окружения Путина есть преимущества в том, что они вкладывают свои плохо заработанные деньги в надежные западные банки, даже когда его покровитель действует против системы, которая им выгодна. Нет необходимости позволять Путину или другим коррумпированным игрокам так легко пройти. Команда Байдена уже сделала борьбу с коррупцией первоочередной задачей. В конце прошлого года Конгресс США принял закон, закрывающий пресловутую лазейку для коррупционных финансовых потоков, требуя раскрытия правительству США истинных («бенефициарных») владельцев ООО и прекращения анонимного владения, которое способствовало отмыванию денег. Это также должно быть сделано в координации с Европейским союзом и, что особенно важно, с Великобританией.

Скоординированный трансатлантический ответ на репрессии против Навального стал бы сигналом Кремлю и российскому народу о решимости Запада не соглашаться с путинским методом репрессий. Выполнение этого после усилий США по продлению нового договора СНВ продемонстрировало бы, что Соединенные Штаты не разрывают все связи с российским правительством и могут проводить политику, сочетающую в себе различные элементы.

Внешнеполитическая команда президента еще не сформирована. В своих офисах находятся только сотрудники КНБ, в то время как руководители Госдепартамента с практическим знанием политики России – в частности, кандидат на должность госсекретаря Энтони Блинкен и заместитель секретаря по политическим вопросам, назначенная Виктория Нуланд – не работают, пока Сенат не примет меры (надеюсь, в ближайшее время) по их номинации. Тем не менее команде Байдена придется сформулировать свою политику в отношении России под давлением событий. То, что новая администрация решит сделать в деле Навального, создаст прецедент для борьбы с аналогичными нападениями со стороны других правительств, такими как убийство правительством Саудовской Аравии Джамаля Хашогги, которые обязательно произойдут в будущем.

У администрации Байдена есть все возможности сделать это правильно: мы надеемся, что это надежный ответ на недавние репрессии Путина, разработанный вместе с Европой как часть интегрированной политики в отношении России, которая реагирует не только на проблемы, но и на возможности.

Дэниел Фрид – видный член семьи Вейзеров в Атлантическом совете. Он был координатором политики санкций при администрации Обамы, помощником госсекретаря по Европе и Евразии при администрации Буша и старшим директором Совета национальной безопасности при администрациях Клинтона и Буша. Он также был послом в Польше при администрации Клинтона. Следуйте за ним в Twitter: AmbDanFried.

Андерс Ослунд – старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. Его последняя книга – «Любимый российский капитализм: путь от рыночной экономики к клептократии».

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