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Артемида снова присоединяется к «Рейнджерсам Панерина» после скандала с российскими газетами

11 марта, 2021
Vsevolod Egorov

Артемис Баннер вернулся в «Рейнджерс» в среду.

Брюс Беннетт / Pool Photos-USA Today Game