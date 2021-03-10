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Нападающий “Нью-Йорк Рейнджерс” Артемис Панар вернулся в команду в Бостоне в среду.

Высшая профессиональная лига России. Бывший тренер КХЛ Андрей Назаров, который взял отпуск 22 февраля, сказал, что прокремлевская «Комсомольская правда» сделала ставку на 18-летнюю латвийку в течение 10 лет. Раньше в гостинице в Риге.

После того, как он и «Рейнджерс» опровергли обвинения, сообщения показали, что претензия Назаро вышла быстро, поскольку товарищи по команде и латвийские официальные лица отрицали любой подобный инцидент.

Заявления Назарета – это преднамеренная попытка запятнать репутацию Банарина больше всего на свете. Звезда Рейнджерс раскритиковал президента России Владимира Путина и голосового сторонника главного соперника Кремля Алексея Навального.

21 января он опубликовал фотографию Банерджи в Instagram, выразив свою поддержку Навальному под заголовком «Свобода для Навального».

В начале февраля Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Московский суд заключил его под стражу по обвинению в мошенничестве по приостановленному в 2014 году уголовному делу. Это произошло в августе, когда он оправился от отравления советским химическим оружием Новичок Нервный адрес. Многие подозревают, что за покушением стояли Путин и Кремль.

Считается, что Банерджи взял отпуск, чтобы обеспечить безопасность своей семьи в России.

Теперь снова ожидается, что «Рейнджерс» примет участие как минимум в одной из двух игр в Бостоне против Банерджи Брюин – это не могло произойти раньше.

Рейнджерс смогли пройти 0,500 в отсутствие Банерджи, 4-4-0 в восьми играх; Однако в настоящее время они находятся на двух спортивных коньках после поражения от «Питтсбург Пингвинз». Набрав всего 23 очка в 24 играх, «Рейнджерс» занимают шестое место из восьми команд Восточного дивизиона.

С Банерджи на третьем месте с 18 очками (5G, 13A) в целом, нападение «Рейнджерс» намного больше, чем в прошлом сезоне – когда это была одна из самых высоких атак во всем хоккее. Их 67 голов в этом сезоне – девятое место в лиге.