Астрология / Созвездие Гороскопа

Неделя с 01.04 по 01.10

Овен С 20/3 по 20/4

Мы здесь! Со всеми своими надеждами и неизвестным здесь новым годом. Мы приближаемся к переломному периоду с середины января до середины февраля, Овен вы можете значительно улучшить свое положение: отметить переход Меркурия в знак Водолея с четверга, субботы и 8 числа. Влияние на совместные планы и устремления даст вам импульс, необходимый для начала планирования вашего значительного энергетического сдвига. Венера начинает управлять: хорошенько подумайте, прежде чем действовать.

Торо С 20.04 по 21.05

Новый год, новые вызовы Тельца и первые два месяца 2021 года станут полигоном для проверки самобытности многих коренных народов. Солнце по-прежнему положительное от Козерога приведет вас к важным этапам и наградам, но ответственность возрастет: присутствие Юпитера и Сатурна в середине неба заряжает профессиональную среду, что противоречит вашим пожеланиям мира и прагматизма. Конфликты с начальством. Венера начнет плотное движение в пятницу 8-го, в тот же день среда будет квадратной: начнутся американские горки.

Близнецы С 21 мая по 21 июня

Дни съемки Близнецов для вас, начиная с начала года в среду 8-го числа, он положительно вернется с Юпитером и Сатурном, устойчивым транспортом «далеко для вас», инопланетянами, философскими исследованиями, религией: поскольку это долгосрочный транспорт, чтобы улучшить знание иностранного языка или углубить интерес Используйте это, чтобы изменить его на что-нибудь другое. Венера выходит из противника.

Рак С 21.06 по 23.07

Первая неделя 2021 года с разными аспектами, но с положительными отзывами: Весы смогут вспомнить некоторые из недавних событий последней четверти Луны, не всегда перевариваемых должным образом, и усиливающих сопротивление Венеры с 8 по семейным проблемам. Быстрые, безболезненные переходы: теперь, когда большие протесты закончились, новая астрономическая конфигурация подталкивает к изменениям, отбрасывая что-то, чтобы принять новое.

Леон С 23.07 по 23.08

Как уже было объявлено, многочисленные планетарные противостояния, готовящиеся к небесам в январе и феврале, – это восходящее начало года для вас во Льве. Неделя, на которой Марс в Тельце и Меркурий в Водолее, Юпитер и Сатурн – это самые трудные моменты, чтобы подлить масла в огонь: внезапные заторы в отрасли или очевидный конфликт с другим партнером или партнером. Менее вероятны разговоры и желание понять других. Это не лучшее время для начала судебной тяжбы.

Дева С 23 августа по 23 сентября

В начале недели, когда Луна находится в лучшем аспекте Солнца и Урана, происходят изменения для адаптации и обновления новых планов. С пятницы настроение улучшится, так как Венера вернется в позитив: прошедшие праздники прошли бесследно, и эту грустную ноту вы не забудете. Энергия Марса положительно возвращается 6-го числа, увеличивая физическую силу и шанс преодолеть любые трудности, и придаст многим уроженцам этого знака смелость участвовать в любой ситуации.

Количество веса С 23.09 по 23.10

Последняя четверть Луны в знаке Меркурия, после нескольких месяцев противостояния, Марс уверенно выходит из размера Овна: сохранение враждебности красной планеты на протяжении большей части 2020 года ослабило вас, а в некоторых случаях создало реальные физические проблемы. Теперь, когда Юпитер и Сатурн снова в поддержке, вы можете смотреть в будущее с большим спокойствием, и уже с 8-го числа, войдя в Водолей в среду, вы можете получить прекрасные профессиональные и личные подтверждения. Возможности воспользоваться.

Скорпион С 23 октября по 22 ноября

Приближается время сильных планетарных конфликтов, вы будете постоянным крестом Скорпиона, крестом испытаний, который будет востребован, как редко бывает. В эти дни вы можете рассчитывать на один и тот же знак Венеры, от Козерога до энергетической защиты Солнца с пятницы по пятницу: возможности заключить выгодную сделку, улучшить отношения с привычным окружением. Среда начинает трудное путешествие в Водолее, предсказывая недопонимание в семье или проблемы дома: максимальная концентрация.

Стрелец С 22.11 по 21.12

Венера оставит свою личность в пятницу 8-го, пытаясь улучшить экономику за счет дополнительных доходов и заботясь о своих активах. Среда всегда снова активна по пятницам и активна до середины марта: прекрасное время для небольших любимых поездок и курсов или для сдачи экзаменов. Когда вы будете готовы, у вас будет возможность продемонстрировать свои таланты: проводимость и ваша врожденная мудрость станут важными качествами, которые нужно развивать в течение года.

Макара С 21 декабря по 20 января

Новый год начинается, и звезды показывают вам знак Венеры на 8-й день, что прольет больше света на многих уроженцев этого знака во многих повседневных делах. Переход во вторник в Тельце значительно улучшит тонус вашего тела и очень быстро восстановит энергию, потраченную в последний период. Многие заверения и последняя четверть Луны в Весах могут заставить вас нервничать, что создает новую неопределенность в профессиональной сфере: детали, которые не недооценивают статус-кво.

Рыбы С 20/1 по 19/2

Меркурий входит в среду с большими планетами Юпитером и Сатурном, запуская длительный период брожения для личных целей и многочисленных ситуаций, в которых вы видите себя героями. Начиная с сорокового 6-го дня Марса от Тельца, это особенность, которая влияет на дом, семью, печь: на поле IV также влияет присутствие непредсказуемого Урана, настоящие обороты, если вы не справитесь с осторожностью. Два решающих месяца для нового мира.

Рыбы С 19/2 по 20/3

В начале недели Луна противоположна, но Венера и Марс положительны: это наиболее важные аспекты первых дней года, особенности, которые улучшают отношения с ним и дают ему возможность восстановить хороший психоаналитический тонус. Уик-энд с партнером и таинственной луной из Скорпиона – лучший: после юмористических размышлений можно найти особую дружелюбную улыбку и вернуть свое эмоциональное предназначение. Раннее пробуждение ото сна.

Пауло Консони В искусстве கான்சு, Зодиакальный ученый

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