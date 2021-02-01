Астронавты завершили 4 года модернизации станции

Мыс Канаверал, Флорида. Пара астронавтов НАСА во второй раз менее чем за неделю отправилась в космос в понедельник, чтобы завершить четырехлетнюю работу по модернизации энергосистемы Международной космической станции.

На выходных авиадиспетчеры Хьюстона использовали большую роботизированную руку станции, чтобы заменить последнюю пару старых батарей на более качественные. Астронавтам Майку Хопкинсу и Виктору Гловеру нужно было доработать новейшую литий-ионную батарею, чтобы завершить серию выходов в открытый космос, которые начались в 2017 году.

“Хороший день. Пойдем гуляем на улицу”, – сказал блок управления полетом по беспроводной связи, когда выход в открытый космос начался поздно.

Космическая станция теперь оснащена 24 литий-ионными батареями для хранения энергии, собираемой солнечными батареями. Большие, похожие на коробки батареи, весящие более 400 фунтов (180 кг) каждая, обеспечивают электроэнергией орбитальную лабораторию, когда она находится на ночной стороне Земли. Он настолько мощный, что требуется половина старых никель-водородных батарей, которые были заменены.

Обновление заняло больше времени, чем ожидалось, после того как новый аккумулятор вышел из строя два года назад после установки и его пришлось заменить. Всего для завершения работы от батареи потребовалось 14 выходов в открытый космос.

НАСА ожидает, что эти батареи прослужат до конца срока службы космической станции.

Другие программы выхода в открытый космос в понедельник для Хопкинса и Гловера включают установку новой камеры в американской лаборатории Destiny и замену деталей в системе камеры за пределами японской лаборатории станции, которая называется Kibo или Hope на английском языке.

Во время выхода в открытый космос в среду два астронавта усовершенствовали европейскую лабораторию Колумбус.

Примерно через месяц состоятся два выхода в открытый космос, чтобы подготовить дополнительные солнечные панели, поставка которых запланирована на конец этого года.

В настоящее время на станции живут семь астронавтов: четыре американца, один русский и один японец.

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