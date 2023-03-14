Астронавт Эмиратов Султан Аль Неяди опубликовал снимок Эмиратов из космоса

Снимком Эмиратов из космоса поделился Султан Аль Нейади.

г-н Шин БахтШтатный репортер

Астронавт из Эмиратов Султан Аль Нейади поделился фотографией планеты Земля с Международной космической станции с четким видом на пейзаж ОАЭ.

Аль Неяди сказал: «Где бы я ни был в мире, мой путь всегда ведет меня домой. Даже из космоса расположение нашей прекрасной страны каждый раз поражает меня».

Потрясающее изображение показывает географический регион Объединенных Арабских Эмиратов вместе с соседней Саудовской Аравией.

В понедельник Ниади опубликовал видео движущегося планшета, вращающегося в определенных направлениях с небольшой силой.

Аль Неяди объяснил, как объекты вращаются в космосе, где гравитация равна нулю.

Он отметил, что направление вращения зависит от положения тела.

Например, если объект отпустить в определенном положении, он будет регулярно вращаться в одном и том же намеченном направлении, однако он будет вращаться неравномерно и в другом направлении, если положение изменится.

Аль-Неяди не объяснил причину этого, предоставив разведке объяснение этого явления.

На прошлой неделе Аль Нейади опубликовал фотографию своей тренировки на Международной космической станции.

Аль Неяди написал в Твиттере: «Спорт важен на Земле. В космосе он жизненно важен. На борту Международной космической станции мы тренируемся по 2,5 часа в день, чтобы избежать атрофии мышц и потери костной массы, вызванной микрогравитацией».

Космический центр MBR сообщил: «Астронавт Султан Аль-Неяди и его коллеги из экипажа 6 начали работу над своими миссиями на борту Международной космической станции.

Четыре члена экипажа 6 — два астронавта НАСА Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, российский космонавт Андрей Ведев и астронавт Эмиратов Султан Аль Неяди.