Астронавт Эмиратов Султан Аль Неяди опубликовал снимок Эмиратов из космоса

Снимком Эмиратов из космоса поделился Султан Аль Нейади.
г-н Шин БахтШтатный репортер
Астронавт из Эмиратов Султан Аль Нейади поделился фотографией планеты Земля с Международной космической станции с четким видом на пейзаж ОАЭ.
Аль Неяди сказал: «Где бы я ни был в мире, мой путь всегда ведет меня домой. Даже из космоса расположение нашей прекрасной страны каждый раз поражает меня».
Потрясающее изображение показывает географический регион Объединенных Арабских Эмиратов вместе с соседней Саудовской Аравией.
В понедельник Ниади опубликовал видео движущегося планшета, вращающегося в определенных направлениях с небольшой силой.
Аль Неяди объяснил, как объекты вращаются в космосе, где гравитация равна нулю.
Он отметил, что направление вращения зависит от положения тела.
Например, если объект отпустить в определенном положении, он будет регулярно вращаться в одном и том же намеченном направлении, однако он будет вращаться неравномерно и в другом направлении, если положение изменится.
Аль-Неяди не объяснил причину этого, предоставив разведке объяснение этого явления.
На прошлой неделе Аль Нейади опубликовал фотографию своей тренировки на Международной космической станции.
Аль Неяди написал в Твиттере: «Спорт важен на Земле. В космосе он жизненно важен. На борту Международной космической станции мы тренируемся по 2,5 часа в день, чтобы избежать атрофии мышц и потери костной массы, вызванной микрогравитацией».
Космический центр MBR сообщил: «Астронавт Султан Аль-Неяди и его коллеги из экипажа 6 начали работу над своими миссиями на борту Международной космической станции.
Четыре члена экипажа 6 — два астронавта НАСА Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, российский космонавт Андрей Ведев и астронавт Эмиратов Султан Аль Неяди.
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