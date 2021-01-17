Афтершоки сотрясают Индонезию, поскольку растет число погибших от землетрясений

Спасатели прочесали завалы полуразрушенных зданий в Мамуджу, Индонезия, в поисках выживших. Землетрясение магнитудой 6,2, И сильные толчки сотрясали регион.

На сегодняшний день причиной землетрясения, произошедшего к югу от города с населением около 110 000 человек в провинции Западный Сулавеси в пятницу, стало 46 смертей и более 820 раненых.

В результате землетрясения была разрушена больница, разрушен коммерческий центр и повреждены две гостиницы, региональные правительственные учреждения и аэропорт города. Афтершоков магнитудой 5,0 баллов в субботу не причинили серьезных повреждений.

Он также сотряс несколько афтершоков и меньшую площадь.

Неясно, сколько людей, как предполагается, оказались в ловушке под обветшалыми зданиями, хотя власти сосредоточили внимание на отелях. По крайней мере, десятки пациентов и персонала пропали без вести после обрушения больницы.

Члены Индонезийского национального поисково-спасательного агентства (BASARNAS) и волонтеры ищут выживших и пострадавших под обломками обрушившегося здания. OPAN BUSTAN / EPA-EFE / Shutterstock

На остров, расположенный в 900 милях к северо-западу от столицы Джакарты, поступают спасательные средства. Сообщается, что индонезийский военно-морской флот отправляет медицинский корабль в пострадавший район для оказания помощи сотням раненых.

Местные власти заявили, что около 15 000 жителей бежали во временные убежища.

Власти обеспокоены еще одним, более сильным афтершоком, и предупредили жителей держаться подальше от моря из-за риска цунами.

По обе стороны так называемого Тихоокеанского огненного кольца в Индонезии регулярно происходят землетрясения. В 2018 году землетрясение силой 7,5 балла в Палу, примерно в 250 милях к северу от Мамуджу на острове Сулавеси, и последующее цунами, вызванное им, унесли жизни более 4300 человек на острове.

Сотрудники службы спасения Индонезии (BASARNAS) несут тело пострадавшего от землетрясения, извлеченное из-под обломков здания. OPAN BUSTAN / EPA-EFE / Shutterstock

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