Министерство экономики и министерство иностранных дел Люксембурга подали в суд на Spacety Luxembourg SA за ее предполагаемые связи с Москвой, которые были разоблачены после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против группы за якобы предоставление спутниковых изображений российской группе наемников Вагнера в январе. Читать далее.

Привезли Министерство экономики и Министерство иностранных дел и европейских дело против космоса в Генеральную прокуратуру, где он якобы предоставил спутниковые снимки группе российских наемников во главе с Евгением Пригожиным по прозвищу «Повар Путина».

На вопрос оба министерства заявили, что компания нарушает «санкции ЕС и закон от 27 июня 2018 года об экспортном контроле». справа налево.

В ответ на раскрытие информации и санкции контракт с дочерним офисом Belval был расторгнут, а некоторые учреждения прекратили свое дальнейшее сотрудничество с компанией.

Это касается Люксембургского института науки и технологий (LIST) и Люксембургского университета, которые официально приостановили свое сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств.

В то время как LIST полагался на изображения высокого разрешения для снижения риска, предоставленные компанией, университет сотрудничал со Spacety в области механических систем, связанных с удалением космического мусора. В учебном заведении подтвердили, что не использовали спутниковые снимки, предоставленные Spacety.

Spacety Luxembourg SA пока отвергает все обвинения.

Люксембург известен своей космонавтикой и космической деятельностью, поскольку здесь находится штаб-квартира SES SA, одного из ведущих мировых спутниковых операторов, годовой доход которого составляет около 2 миллиардов евро. Недавно компания привлекла к себе внимание тем, что объявила о своих стремлениях стать центром космической добычи полезных ископаемых.