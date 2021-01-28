Байден, Белый дом кричит некрасиво после того, как редакция New York Times упрекнула чрезмерное использование указов

слева Нью-Йорк Таймс Редакционная коллегия Поддерживается Кампания президента Байдена Отпраздновать его победуНо легкая критика его ряда принудительных мер вызвала упрек со стороны директора по коммуникациям Байдена в четверг утром.

Шумный заголовок«Сократите административные процедуры, Джо», – предупредила его редакция от чрезмерной зависимости от указов. Байден Десятки подписались с тех пор, как он занял свой пост на прошлой неделе, чтобы решить проблемы Изменение климата Коронавирус отменяет аборты за границей Трубопровод Keystone.

«Но это не способ принять закон», – написали в совете. «Полярный и узко разделенный Конгресс может предложить г-ну Байдену несколько вариантов, кроме как использовать принудительные меры или увидеть в заложниках всю его повестку дня. Тем не менее, эти директивы – несовершенная альтернатива законодательству. Исполнительная власть в соответствии с действующим законом или конституцией … [T]Здравствуйте, это не является окончательным решением воли Конгресса. По замыслу, такие меры ограничиваются тем, что может быть достигнуто не только законодательством, и президенты, которые пренебрегают этим вопросом, призывают суды вмешаться.

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Действительно, исполнительные указы можно стереть одним росчерком пера следующего президента, как бывший президент Барак Обама видел со своим преемником Дональдом Трампом, а теперь Трамп со своим преемником Байденом.

«Исправление некоторых нарушений г-на Трампа необходимо, – написал совет, – но наследие г-на Байдена будет зависеть от его способности заключать соглашения с Конгрессом».

Когда газета сочувственно раскритиковала свою критику, директор по коммуникациям Кейт Бидингфилд заявила в Твиттере.

Мужчина был арестован за то, что он действовал в качестве агента Ирана, а «пропаганда» была изъята из New York Times Opinion Times.

Правление New York Times также критикует президента Байдена за это. [morning] Я не могу не вспомнить, что во время праймериз они побуждали избирателей задуматься о том, чего президент может добиться посредством исполнительной казни, – написала она в Твиттере », чтобы принять быстрые принудительные меры, чтобы отменить самые вопиющие действия администрации Трампа. Итак, мой вопрос: какие меры принял президент, чтобы отменить исполнительные указы Дональда Трампа, которым они не хотели следовать?

«Конечно, – добавил Бедингфилд, – администрация Байдена преследовала свою повестку дня с помощью законодательства. Демократы получили полный контроль над Вашингтоном впервые за десятилетие при незначительном большинстве в Палате представителей и Сенате.

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Хотя редакция Times поддержала Байдена на всеобщих выборах, она не одобрила его кандидатуру от Демократической партии. Вместо этого Он выбрал оба Сенатор Эми Клобучар, демократ от Миннесоты, и сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, которые оба продолжат выигрывать совместные нулевые праймериз.