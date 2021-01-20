Байден подписал 15 исполнительных распоряжений в первый день

неделя

Последней большой пакет помилований президента Трампа будет уделяться много внимания, но он также издал исполнительный указ в свои последние несколько часов в офисе, стремящийся освободить всех нынешних и бывших сотрудников от соглашений по этике, которые они подписали для работы в его администрации. Рано в среду Белый дом объявил, что Трамп отменил свое постановление от января 2017 года под названием «Этические обязательства при назначениях на руководящие должности», поэтому «бывшие сотрудники и служащие, подпадающие под обязательства, содержащиеся в Указе 13770, пока не будут подпадать под эти обязательства. Полдень 20 января 2021 года. «Эти обязательства включали недопущение оказания давления на федеральные агентства, в которых они работали в течение пяти лет после ухода из правительства. Ясар Али отмечает, что Указ президента был основой обещания Трампа «осушить болото».> Забудьте об осушении болота … Президент Трамп только что его заполнил. >> Он отменил свой Указ (13770), в котором были следующие положения (среди прочего). >> Болотная канализация в любом случае была сплошным дымом и зеркалами, но вот Трамп возвращается … в полдень среды, по-видимому, он может издать новое распоряжение, отражающее решение Трампа. Норм Эйзен, «цезарь этики» бывшего президента Барака Обамы, заявил во вторник в политической колонке, что четкие правила морали Обамы привели к «самому скандальному – президентству без памяти», но что «Трамп смягчил многие стандарты со скандальными результатами» и «Байден сделал обратное. Эйзен писал, что запланированный президентский указ Байдена «восстанавливает основы плана Обамы, перекрывая лазейки, открытые Трампом, – но продвигаясь вперед, включая новые репрессии против влияния особых интересов. Если строго соблюдается (всегда) Large), план Байдена обещает «осушить болото» больше, чем любой из его предшественников. theweek.com Еще 5 обнажающих карикатур на второй судебный процесс над Трампом над окончательным импичментом Трампа, причудливые и причудливые, ночные ведущие радостно отмечают последнюю ночь шуток Трампа и готовятся к нападению Джо Байден