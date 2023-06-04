Беларусь и Россия создают совместное научное пространство

Минск, 26 мая. /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия работают над формированием единого научно-технологического пространства, сообщил журналистам госсекретарь Союза Беларуси и России Дмитрий Мезенцев перед совместным заседанием президиумов Национальной академии России. . Науки Беларуси и Российской академии наук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Национальная академия наук Беларуси, Курчатовский институт, Российская академия наук, Постоянный комитет Союзного государства (они выделяют средства на программы Союзного государства из общего бюджета) реализуют планы и поручения глав государств. В последние два года наблюдается интенсивное сотрудничество в области науки. Поручено до конца года доработать стратегию создания совместного научно-технологического пространства. Это необходимо для нашей конкурентоспособности, технологического превосходства и новых программ обучения. Это тоже поможет сэкономить: мы можем делать фундаментальные исследования, объединив усилия», — сказал Дмитрий Мезенцев.

В Минск прибыла большая делегация Российской академии наук и известных ученых из России во главе с президентом Российской академии наук академиком Геннадием Красниковым. Это его первый визит в качестве нового главы РАН после выборов в сентябре 2022 года. В мероприятии также принял участие глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Участники совместного заседания Президиумов Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси рассмотрят ряд важных вопросов. Среди них показатели деятельности академий наук в 2021-2022 годах, состояние союзных государственных программ с участием Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси и перспективные программы, стратегия развития науки и технологий. Союзного государства.

Научная элита двух стран обсудит исследования и разработки в области микроэлектроники в РФ и Беларуси, программу исследований Белорусского филиала Курчатовского института, совместные белорусско-российские проекты в рамках программ Белорусского Республиканский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.