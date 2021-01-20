Беларусь предлагает Западу возможность оказаться на правильной стороне истории

Люди протестуют против нарушений прав человека в Беларуси возле штаб-квартиры Европейского Союза в Брюсселе, 17 января 2021 г. (Фото Валерии Мунгли / Ханса Лукаса через Reuters)

Международная федерация хоккея решение Перенести чемпионат мира этого года из Беларуси через Личное обращение Неспособность Александра Лукашенко сделать это – последний признак изоляции белорусского лидера.

Примеры изгнания Лукашенко участились с августа 2020 года, когда он начал жестокие репрессии против продемократических протестующих, протестовавших против выборов, которые, по мнению оппозиции и большей части международного сообщества, были сфальсифицированы.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет Запретить это От посещения предстоящих Олимпийских игр. Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции.

По мере того, как западные страны и международное сообщество стремятся наказать Лукашенко, они также как никогда раньше поддерживают белорусскую оппозицию и гражданское общество. Кандидат от оппозиции Святлану Цихановскую приветствовали на Западе, как главу государства в изгнании. Она выступала перед Парламентской ассамблеей Совета Европы и была приглашена выступить перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Литовский парламент Акция прошла Признание Цихановской «избранным лидером народа Беларуси». Точно так же Европейский парламент услуга Координационный совет, который он возглавил как «Временное народное представительство» Беларуси.

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Откровенное неприятие Лукашенко Западом в сочетании с теплыми объятиями Цихановской является символом тектонического сдвига, произошедшего за последние пять месяцев в геополитическом положении Беларуси и меняющихся политических расчетов вокруг него.

До августа 2020 года Беларусь была ближе к замороженному конфликту в борьбе России и Запада за влияние на постсоветском пространстве. Ни одна из сторон не была полностью довольна ситуацией в Беларуси, но и не была полностью недовольна. И они оба не хотели раскачивать лодку.

Запад был встревожен плохой репутацией Лукашенко в области прав человека и демократических стандартов. Но с тех пор, как Россия насильственно и незаконно аннексировала Крым в 2014 году, белорусский авторитет также принес геополитическую выгоду западным демократиям.

После агрессии России против Украины Лукашенко стремился дистанцироваться от Москвы и представить себя Западу как офицер по поводу амбиций имперской России. Он отказался разрешить российским войскам постоянно находиться на белорусской земле, отверг требования Кремля о более тесном союзном государстве и пообещал не использовать свою страну в качестве стартовой площадки для нападения на любую третью страну.

Со своей стороны, широко распространено мнение, что президент России Владимир Путин лично ненавидел Лукашенко и предпочел бы на его месте более гибкую фигуру. В последние годы Кремль был зол Лукашенко отказался Чтобы разрешить файл База ВВС России Что касается белорусских земель, его поддержка прозападного правительства на Украине и его неприятие московской концепции так называемого «русского мира». Тем не менее Лукашенко оставался достаточно лояльным, чтобы риски и затраты, связанные с его заменой, перевешивали выгоды.

С августа 2020 года ранее замороженный конфликт в Беларуси резко обострился, и теперь страна играет важную роль. Послевыборная кампания Лукашенко заблокировала любые инициативы Запада и вынудила его приблизиться Московская хватка.

Изменение геополитических боевых линий в Беларуси, когда Россия твердо поддерживает непопулярного диктатора, а Запад принимает растущую оппозицию и гражданское общество, открывает окно возможностей для Соединенных Штатов и их союзников. Однако это также сопряжено со значительными рисками.

в Сертификация Конгресса В ноябре 2019 года перед Хельсинкским комитетом США вы сказали, что «с учетом того, что Москва придает первостепенное значение сохранению Минска в качестве клиента, очевидно, что Россия имеет эскалационную гегемонию в Беларуси. Но это не означает, что США и их союзники бессильны».

В то время, как и сейчас, Западу нужно вонзить в Беларусь очень сложную иглу и сыграть долгий матч.

Соединенные Штаты и их союзники должны предпринять шаги, чтобы помочь Беларуси снизить экономическую зависимость от России, например, помочь в развитии зарождающегося сектора высоких технологий. Это принесет дополнительную пользу в виде изменения политической среды и, возможно, заложит основу для более плюралистического порядка в будущем.

Кроме того, когда первое поколение, рожденное в независимой Беларуси, достигнет совершеннолетия, Запад также может активизировать сотрудничество с гражданским обществом и средствами массовой информации. Перед лицом интенсивных российских кампаний по дезинформации, утверждающих, что Беларусь является только частью России, это поможет укрепить белорусское чувство национализма и затруднить переваривание страны в случае российской агрессии.

Это похоже на стратегию, которую Соединенные Штаты и их союзники успешно использовали в Грузии и Украине в 1990-х годах, когда годы работы с гражданским обществом и частным сектором в конечном итоге принесли огромные прибыли с точки зрения доброй воли и мягкой силы.

Западу также необходимо признать ключевую роль Беларуси в европейской безопасности.

На границе с членами НАТО Латвией, Литвой и Польшей, а также с Украиной, Беларусь играет важную роль в любом плане войны России против Запада. Это будет ключевым компонентом усилий Москвы по закрытию Сваллицкого перевала и изоляции стран Балтии от НАТО. Это обеспечило бы платформу, с которой Москва могла бы угрожать восточному флангу НАТО.

Соединенные Штаты и их союзники должны послать Москве четкие и недвусмысленные сигналы о любых попытках нарушить суверенитет Беларуси, будь то прямая агрессия или попытка установить сателлитное правительство. Через уловкуВы понесете расходы, включая, помимо прочего, дополнительные штрафы.

Избегая Лукашенко и поддерживая Циханускую и оппозицию, Запад находится на правой стороне истории Беларуси. Теперь он должен убедиться, что остается там.

Брайан Уитмор – старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical.

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