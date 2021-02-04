Решение президента России Владимира Путина заставило многих белорусов пересмотреть свое прежнее позитивное отношение к России вместо того, чтобы ускорить диктатуру Лукашенко в Беларуси, и теперь усиливает поддержку европейской интеграции. (REUTERS / Валентин Огиренко)

Как Александр Лукашенко поздравления Кремлевский лидер Владимир Путин, Соединенные Штаты и Европейский Союз недвусмысленно предупредили, что они стремятся осуществлять заговоры как в России, так и в Беларуси.

В Твит 30 января , Сиканская Спасибо Президент Литвы Гитанос Носседа Рекомендуя ее Присуждение Нобелевской премии мира было названо «лучшим выражением солидарности с Беларусью» и «одобрением нашей мирной борьбы за свободу».

Лукашенко крепко обнимает Путина, символизируя как общественную благодарность за навоусу Сигуны Шской, так и отражая продолжающуюся борьбу. Белорусская политическая идентичность Продолжение следует Антиправительственные протесты И Жестокое угнетение Против инакомыслия.

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Подобно изгнанному Сиканаус Скайя в Вильнюсе, все большее число белорусов начинают обращать взоры на запад.

Самое главное, недавние опросы общественного мнения показывают Поддержка эрозии В Белоруссии за профсоюзное правительство с Россией. Между тем поддержка более тесных связей с Европой неуклонно растет.

На референдуме в ноябре 2020 г. Белорусский аналитический семинар 40 процентов респондентов заявили, что Беларуси было бы лучше в союзе с Россией, а 33 процента заявили, что хотели бы интегрироваться в Европейский Союз. Эти цифры представляют собой Резкое падение Промосковские настроения и проевропейские настроения усилились после того, как тот же референдум был проведен два месяца назад. В сентябре 2020 года большинство в 52 процента поддержали интеграцию с Россией, и только 27 процентов поддержали более тесные связи с Европой.

В комментарии Московскому Центру Карнеги: Артиум Шрайберман упоминает Поддержка Путиным Лукашенко «уже потеряла симпатию части населения», потому что «пророссийские настроения все чаще ассоциируются с поддержкой режима».

Он также родился в ноябре 2020 года. Интернет-опрос Организатор Saddam House. Согласно опросу, 34,6 процента заявили, что их отношение к Путину ухудшилось после начала протестов в августе из-за действий России в Беларуси, а 7,5 процента заявили, что их мнение о Путине улучшилось. Точно так же 33,9 процента заявили, что действия России ухудшат отношения между Россией и белорусским народом, а 18,3 процента заявили, что они улучшатся.

Аналогичным образом, в конце ноября и декабре 2020 года Варшавский Центр восточных исследований (OSW) провел опрос. Показал это Сорок три процента респондентов считают Россию самой большой угрозой суверенитету и региональной целостности Беларуси – это самый высокий показатель среди всех опрошенных стран.

Конечно, большое количество белорусов испытывает постоянную привязанность к России и русскому народу. Но многие все больше осознают, что Беларуси трудно быть свободной, независимой и демократической, сохраняя тесные связи с Москвой.

Как сказано в нем Опрос Саддама Хауса Например, 33,3 процента говорят, что интеграция с Россией приведет к еще большему разложению Беларуси, 39,4 процента считают, что это знаменует конец белорусского правительства, а 45 процентов говорят, что белорусы могут улучшить свою идентичность только в полностью независимой стране.

Изменение подходов к геополитической ориентации Беларуси происходит между переоценкой истории страны, ее идентичности и многоразового прошлого. Все больше людей изучают европейскую историю страны до присоединения к Российской империи в 1796 году. Самое главное, земли Беларуси уходят корнями в века, проведенные в Великом княжестве Литовском и части Польши-Литвы. Содружество.

Как сказано в нем OSW опрос «Еще больше белорусов считают, что их правительство должно опираться на традиции Великого княжества Литовского или Речи Посполитой (39,7% и 6,3% соответственно), а не Советского Союза (28%). Также следует обратить внимание на относительно хороший результат для Народной Республики Беларусь (16,2%), недолговечной организации, образованной в 1918 году в результате неудачной попытки построить независимое и антикоммунистическое белорусское государство. ”

Это связано с тем, что 62,2% белорусов считают, что их страна должна вдохновляться временами, когда ею не правила Россия.

Меняющееся отношение к истории и идентичности белорусов отражается и на их отношении к национальной идентичности.

Сотрудник Академии Роберта Боша Стифтинга проекта Saddam House Россия и Евразия отметил популярность Астафении, бело-красно-белого флага и феникса, Кодекса искусств Великого княжества Литовского. Оба использовались Народной Республикой Беларусь 1918 года и постсоветской Республикой Беларусь в 1991-95 годах.

В 1995 году Лукашенко провел референдум с 75 процентами общественности, чтобы сделать пересмотренный вариант красно-зеленого советского флага Беларуси официальным флагом страны. Сегодня только 41% говорят, что поддерживают официальный флаг.

«Хотя многие из этих изменений все еще находятся в зачаточном состоянии, неясно, как далеко они зайдут в долгосрочной перспективе. Написал .

Брайан Уитмор – не старший старший член Евразийского центра Атлантического совета, доцент Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical.

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