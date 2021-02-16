Бензиновые головки, сборка: Это новый Porsche 911 GT3. Это все равно что сказать музыкальным фанатам: «Это новый альбом Боуи». Это стандартный спортивный автомобиль, с помощью которого измеряется ощущение рулевого управления, сцепление шасси и реакция двигателя для всех других гипотетических суперкаров, представленных на рынке.

Он выглядит более дико снаружи – массивное крыло с лебединой шеей – и, возможно, даже более брутально внутри, с большим количеством компонентов гоночных автомобилей, чем когда-либо прежде. Его плоский 4,0-литровый шестицилиндровый двигатель практически не изменился по сравнению с гоночным автомобилем 911 Cup, и, как диктует традиция GT3, он остается без турбин.

Обладая 503 лошадиными силами, это всего лишь на 10 лошадиных сил больше, чем у предыдущего GT3, при этом он разгоняется до 62 миль в час за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 199 миль в час, что незначительно выше, чем у линейного автомобиля, который он заменяет.

Но мы можем ожидать чего-то еще более удивительного в вождении, поскольку 6-метровое время круга Нюрбургринга 59,927 секунды не только на 13 секунд быстрее, чем GT3 поколения 991, но и на шесть секунд быстрее, чем более крупный GT3 RS. Не говоря уже о том, как дверь стучится в Porsche 918 Spyder во время круга. В принципе, это очень быстро, но по невероятной цене – от 123 100 фунтов стерлингов в Великобритании.

Когда вы узнаете глубину геометрии, заложенную в новой передней подвеске на двойных поперечных рычагах, регулируемом вручную воздушном пакете или тонком карбоновом капоте … ну, это можно считать выгодной сделкой.

Как и прежде, он задний привод и рулевое управление на все четыре колеса. По-прежнему можно выбрать шестиступенчатую или семиступенчатую механическую коробку передач PDK. Как свидетельствуют изображения выше, автоспортивное подразделение Porsche предоставило обычный микромотор 992 для очень короткой переходной USB-флешки; Он был заменен чем-то похожим на ручную ручку по форме и размеру, все еще обтянутую алькантарой, только с выгравированной на ней надписью «PRN D». Главное, «М» и «+/-».

“Это не совпадение!” Андреас Брионингер, руководитель отдела продукции Porsche GT. «Забавно то, что вам нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть, руководство это или PDK. Вам действительно нужен доступ к хорошо подготовленным. Мы знаем, что многие наши клиенты любят переключать ручку вручную с помощью PDK. Я» Я бы с удовольствием это сделал “.

Ожидайте чего-то еще более удивительного: его время на Нюрбургринге стучится в дверь Porsche 918.

Если вам интересно, продажи уходящего GT3 разделились 60:40 в пользу PDK, хотя на некоторых рынках – например, в США – рекламные проспекты снизились на 70%. Подрулевой переключатель, используемый здесь, является модификацией автомобиля поколения 991; Восьмиступенчатая PDK в последних 911 Carreras и Turbos от Porsche на 18 килограммов тяжелее, что опять-таки вызывает недовольство команды Preuninger.

Это одно из многих решений, позволяющих снизить вес этого автомобиля: 1418 кг (или 1435 кг с PDK), он на 100 кг легче базового 911 Carrera. В GT3 отброшены задние сиденья, задние стекла тоньше, легкие на 10 килограммов, есть кованые легкосплавные диски, а передний капот выполнен из углепластика. Последний первым в мире прошел строгие тесты на безопасность пешеходов, необходимые при продаже более 1000 автомобилей в Европейском Союзе – число, которое легко занижают другие автомобили с углеродным покрытием.

Большой особенностью внутри является «отображение трека»: простое нажатие кнопки уменьшает информацию, представленную с обеих сторон спидометра, для основных данных цепи, таких как давление в шинах и температура масла, а также индикаторы переключения, которые помогут вам достичь 9000 об / мин. .

Задний спойлер настраивается вручную с помощью четырех различных настроек, обеспечивая на 160% большую прижимную силу по сравнению со старым 911 GT3. И если вы думаете, что все выглядит слишком опасно, не волнуйтесь: до конца года будет туристический пакет, который покинет павильон.

«Мы определенно можем представить автомобиль без заднего спойлера, и это тоже хорошо работает», – уверяет нас Брионингер. Так что да, позже в этом году будет выпуск Touring Edition для водителя, который не охотится на гоночные дни каждые выходные и хочет тайно водить GT.

«Мы так успешны с Touring. Это то, о чем нас просит клиент, и мы счастливы играть с этим».

Итак, Интернет. Добились ли Бривингера и его команды успеха? Или GT3 твердо придерживается традиций, когда 911 Turbo стоит чуть более десяти тысяч, а он сияет технологиями и имеет четыре места? Тебе …