Береговая охрана Китая изъяла обломки ракеты филиппинского флота

Командующий филиппинскими военными заявил в понедельник, что китайская береговая охрана насильно захватила плавучий затонувший корабль, который филиппинский флот буксировал на свой остров в ходе очередного противостояния в спорном Южно-Китайском море. Судя по всему, это были обломки китайской ракеты.

Вице-адмирал Альберто Карлос заявил в понедельник, что китайское судно дважды перехватывало филиппинский военный катер, прежде чем поймать обломки, которые оно буксировало в воскресенье у оккупированного Филиппинами острова Тито. Он сообщил, что в аварии никто не пострадал.

Это последняя вспышка давних территориальных споров на стратегическом водном пути, в которые вовлечены Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань.

В прошлом китайские корабли береговой охраны блокировали филиппинские катера снабжения, перевозившие припасы филиппинским силам в спорных водах, но захват предметов, находящихся во владении вооруженных сил другой страны, был еще более смелым актом.

Карлос сказал, что филиппинские моряки, используя камеру дальнего действия на острове Тито, заметили обломки, дрейфующие сильными волнами возле песчаной отмели на расстоянии 800 ярдов (540 метров). Они отправляются на лодке, забирают плавучий объект и начинают буксировать его на свой остров, используя веревку, прикрепленную к их лодке.

По словам Карлоса, когда филиппинские моряки возвращались на свой остров, «они заметили, что к ним приближается судно китайской береговой охраны с носовым номером 5203, и впоследствии дважды блокировали их ранее запланированный курс».

Затем китайский корабль береговой охраны задействовал надувную лодку с персоналом, который «насильно поднял указанный плавучий объект, перерезав буксирный трос, прикрепленный к резиновой лодке филиппинских моряков». Карлос сообщил, что филиппинские моряки решили вернуться на свой остров, не уточнив подробностей произошедшего.

Майор Шерил Тиндог, пресс-секретарь Западного командования сухопутных войск, заявила, что плавающий металлический объект напоминает ряд других обломков китайских ракет, недавно обнаруженных в филиппинских водах. Она добавила, что филиппинские моряки не сопротивлялись нубийцам.

История продолжается

«Мы проявляем максимальную терпимость в такой ситуации», — сказал Тиндог журналистам. «Поскольку это связано с чем-то неизвестным, а не вопросом жизни и смерти, наша команда решила просто вернуться».

металлический мусор Запуски китайских ракет, на некоторых из которых видна часть того, что кажется китайским флагом, были обнаружены в филиппинских водах как минимум в трех других случаях.

Ракеты, запущенные в последние месяцы с космодрома Вэньчан на китайском острове Хайнань, доставили строительные материалы и материалы в Китай. пилотируемая космическая станция.

Китай ранее подвергался критике за то, что он позволил ступеням ракет приземлиться на землю без присмотра. Ранее в этом месяце Филиппинское космическое агентство потребовало от Филиппин ратифицировать договоры ООН, которые обеспечивают основу для компенсации ущерба, причиненного космическим мусором другим странам, а НАСА в прошлом году обвинило Пекин в «несоблюдении ответственных стандартов в отношении космического мусора» после того, как часть Китайская ракета упала в Индийский океан.

Правительство Филиппин сделало несколько дипломатических протестов против Китая в связи с агрессивными действиями в Южно-Китайском море, но не сразу уточнило, какие действия оно предпримет после воскресного инцидента. Министерство иностранных дел в Маниле обычно ждет официального отчета о расследовании, прежде чем подавать протест.

На острове Титу, который филиппинцы называют Багх Аса, проживает филиппинская рыбацкая община и войска, он расположен недалеко от Сопи, одного из семи спорных рифов в морской зоне, которые Китай превратил в защищенные от ракет острова, в том числе три с взлетно-посадочными полосами, заявили сотрудники службы безопасности. Американцы. А теперь скажите, что это как передовые военные базы.

Филиппины и другие более мелкие страны в спорном регионе при поддержке США и других западных стран яростно протестовали и выразили обеспокоенность по поводу все более агрессивных действий Китая на переполненном водном пути.

Вице-президент США Камала Харрис, находящаяся с визитом в Маниле, во вторник должна вылететь в западную провинцию Палаван, обращенную к Южно-Китайскому морю, чтобы подтвердить поддержку США Филиппин и возобновить приверженность США защите своего давнего союзника по договору, если Филиппины. Войска, корабли и авиация для атаки в спорных водах.