Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 становятся «идеальным оружием», способным переломить ход войны в Украине Однако БПЛА турецкого производства в настоящее время в значительной степени исчезли с поля боя, что вызывает сомнения в их эффективности.

Успех турецких беспилотников широко обсуждался в СМИ на первых этапах войны. Успех этих беспилотников был задокументирован в бесчисленных видеороликах, которые широко распространялись в социальных сетях, на которых украинские беспилотники уничтожают российские достижения.

Однако внезапное исчезновение этих дронов с поля боя и из средств массовой информации сбило с толку многих аналитиков, пытающихся выяснить причину операции.

Русский Отчеты говорят С начала конфликта российские вооруженные силы сбили не менее 130 украинских беспилотников. Однако российские подсчеты резко отличаются от количества беспилотников, развернутых Турцией. По данным Турции, Украина приобрела 50 беспилотников.

Российские СМИ подчеркнули отсутствие свежей информации о боевых действиях Bayraktar TB2 в Украине с середины августа. Турецкие беспилотники не были так эффективны, как в Ливии, Сирии и особенно во время войны в Нагорном Карабахе.

Начиная с первых недель мая и до конца июня Snake Island был одним из последних беспилотников Турции. Значимые конфликты. Многие эксперты предполагают, что Россия учла свои ошибки и повысила эффективность своей эшелонированной системы ПВО.

Между тем было сообщил США намерены продать Украине вооруженные беспилотники General Atomics MQ-1C Grey Eagle, которые более эффективны, чем TB2.

Однако США также обеспокоены тем, что Россия может выставить на вооружение беспилотники Grey Eagle, лишив ее передовых технологий США. США также опасаются, что беспилотники могут оказаться в руках российских военных технологов.

Факторы отсутствия турецких беспилотников

Россия усилила свои системы защиты, и сбитие и глушение нескольких украинских беспилотников является одной из причин потери эффективности турецких беспилотников.

Сэмюэл Бендет, исследователь и эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем. Упомянул По сравнению с ранними стадиями конфликта российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны улучшили координацию и развертывание.

По его словам, российские войска используют радары раннего предупреждения для обнаружения беспилотников, а средства радиоэлектронной борьбы используются для подавления их передачи.

Начальник штаба ВВС (CAS) ВВС Индии (IAF) недавно Упомянул «Входные данные об эффективности беспилотных летательных аппаратов (ДПЛА) были неоднозначными. Хотя первоначальные отчеты были в основном положительными, поскольку основные действия сместились на восток, где была доступна структурированная российская система ПВО, большинство входных данных указывали на высокую уязвимость и ограниченное воздействие.

«Это подчеркивает необходимость в многоуровневой системе ПВО дальнего действия с вариантами жесткого и мягкого поражения для борьбы с ДПВС. Однако окончательные выводы можно сделать только тогда, когда будут ясны весь контекст и условия», — добавил он.

Кроме того, Москва также использует различные виды оружия, в том числе пулеметы и системы ПВО, такие как ракетный комплекс «Тор», для уничтожения беспилотников.

В этой новой главе конфликта украинские беспилотники менее эффективны, но Россия эффективно использует беспилотники иранского производства. Недавние сообщения свидетельствуют о том, что Россия в течение некоторого времени не использовала дроны иранского производства и, возможно, Убегать «Дешевые и захватывающие» БПЛА.

Российские СМИ также предположили, что газовая сделка между Россией и Турцией может стать еще одним фактором сокращения использования турецких беспилотников в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выдвинул условия президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он прекратил поставки Украине турецких беспилотников, чтобы сохранить газовую сделку. В результате Турция, как сообщается, не осуществляет поставки новых беспилотников TB2 в Украину.

EurAsian Times также сообщила, что Бейкер отказался от создания в Украине завода по производству дронов совместно с государственной охранной компанией.

Российские СМИ объяснили отсутствие турецких беспилотников политическим маневрированием между Россией и Турцией, а не российскими системами ПВО.