Бизнес и экономика Путин говорит: ситуация на российском рынке труда улучшается

Завидово, 25 января. / ТАСС /. В понедельник президент России Владимир Путин заявил на встрече со студентами высших учебных заведений, что уровень безработицы в России снижается, но ситуация на рынке труда остается сложной.

«Наша ситуация на рынке труда улучшается в последние месяцы, и, на мой взгляд, она остается проблемой. Это связано с тем, что уровень безработицы вырос с 4,7% до 6,6% в целом, но сейчас составляет около 5,9%. Другими словами, уровень безработицы составляет уменьшается », – говорит Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что показатели безработицы в России могут быть снижены до уровня, который был до пандемии коронавируса.

Глава государства заявляет: «Перед правительством стоит задача в ближайшее время выйти на докризисный уровень. Исходя из тех тенденций, которые мы наблюдаем в экономике сейчас, эта задача вполне возможна».

Путин указал, что власти и дальше будут работать в этом направлении.

По статистике, по словам президента, уровень безработицы в России снижается. «Наша ситуация на рынке труда улучшается в последние месяцы, и, на мой взгляд, это все еще проблема. Это связано с тем, что уровень безработицы вырос с 4,7% до 6,6% и сейчас составляет около 5,9%. Другими словами, безработица скорость снижается “. Говорит Путин.

Глава государства также поднял вопрос о поддержке молодых ученых. Президент сообщил, что на поддержку этих специалистов в 2020 году выделено около 500 миллионов рублей (6,6 миллиона долларов). «Не сомневаюсь, что такая работа будет продолжена и в будущем, пока мы не назначим молодых специалистов. [job] Сайты и помогают вузу не потерять этих специалистов. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы [graduates employment] программа “.