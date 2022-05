Билеты на самые успешные бродвейские мюзиклы

Когда «Гамильтон» прибыл в Индианаполис в декабре 2019 года, это было одно из последних крупных развлекательных мероприятий перед пандемией. В следующем сезоне, спустя почти четыре года, мюзикл вернется.

По словам компании, Бродвей в Индианаполисе перезапустит его на две недели весной 2023 года после большого скопления людей и просьб посетителей вернуть его. Он будет участвовать в сезоне из шести шоу, начиная с октября, с «Анастасия» — одной из трех премьер Серкл Сити, включающих «Аладдина» Диснея и «Не слишком горд — Жизнь и времена искушений».

Вот полное расписание и как купить билеты.

Анастасия

18-23 октября в Старом Национальном Центре

Отмененная премьера в Индианаполисе приближается в 2020 году. От Российской империи до Парижа 1920-х годов женщина копается в своем прошлом, сражаясь с советским офицером, который не хочет, чтобы она знала, с помощью мошенника и бывшего. Аристократ. В шоу использована музыка Стивена Флаэрти, слова Линн Аринес и книга Терренса МакНалли.

Аладдин из Диснея

15-20 ноября в Мемориальном зале Клауса

На улице мудрый Аладдин находит принцессу Жасмин, несколько желаний и джинна — комбинация, достаточно мощная, чтобы противостоять злым замыслам против него. Комедия, волшебство и драматический талант сочетаются с искрящимися декорациями и костюмами в классической истории. В него вошли песни из фильма и новая музыка Алана Менкена, слова Говарда Эшмана и Тима Райса, а также писателя Чада Беголина.

Лак для волос

21-26 февраля 2023 г., в старом Национальном центре

Трейси Тернблад, ее незабываемая прическа и группа ее диких друзей приглашают массы в Балтимор 1960-х годов с мечтами танцевать и менять мир. «Добро пожаловать в шестидесятые», «Доброе утро, Балтимор» и «Не могу остановить ритм» — вот те мелодии, которые служат основой для хореографии Джерри Митчелла.

«Отверженные»

14-19 марта 2023 г., Мемориальный зал Клауса

История борьбы Жана Вальжана за то, чтобы начать новую жизнь и получить искупление после сурового наказания, остается одним из самых популярных мюзиклов в истории жанра. Ее классические песни, в том числе «I Dreamed of a Dream», «Into Me», «Bring It Home», «More Day» и «Master of the House», остаются в эмоциональном центре этой постановки Алена Бубеля и Клода- Мишель Шенберг.

«Гамильтон»

26 апреля — 7 мая 2023 г., в старом Национальном центре

Повествующий о жизни отца-основателя Александра Гамильтона, мюзикл Лин-Мануэля Миранды в стиле хип-хоп и R&B поднял мюзикл в стратосферу собственной популярности. Он открыл новые горизонты, назначив цветных актеров на большинство главных ролей, чтобы подчеркнуть разнообразие Америки, проблемы иммигрантов и то, что выходит за рамки американской мечты.

«Я не слишком горжусь — Жизнь и времена искушений»

6-11 июня 2023 г., Мемориальный зал Клауса

Детройтский квинтет исполняет более дюжины песен №1 на свои любимые мелодии, включая «My Girl», «Just My Imagination», «Get Ready» и «Papa Was a Rolling Stone». Мюзикл о восхождении группы Доминика Моресо включает в себя личные споры, предательство, лояльность и гражданские беспорядки в стране.

Как купить билеты

Абонементы на все шесть шоу уже в продаже. Цены на шесть пакетов варьируются от 263 до 758 долларов. Разовые билеты будут доступны за четыре-шесть недель до открытия каждого шоу.

Купите их онлайн на BroadwayIndianapolis.com Или позвонив на горячую линию абонементов по телефону 800-793-7469 с 10:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Групповые заказы на 10 и более человек продаются за просмотр, за исключением «Гамильтона». Сделайте предварительный заказ, посетив Индианаполис.broadway.com/groups Или по телефону 317-632-5183.

