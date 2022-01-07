Бобслейная авария Маздзер-Тердиман, олимпийские бобслейные надежды потеряны | Новости, спорт, вакансии

Ветераны-олимпийцы Крис Маздзер и Джейсон Тердиман покинули квалификационную гонку Кубка мира в пятницу, лишив себя надежд на то, что они будут представлять США в парном катании на Олимпийских играх в Пекине, которые состоятся в следующем месяце.

Это место теперь достанется либо Заку Ди Грегорио и Шону Холландеру, либо Дане Келлогг и Дункану Сеггеру. Бобслей Ди Грегорио Холландера имеет преимущество перед участниками субботней парной гонки Кубка мира после того, как финишировал впереди бобслея Келлога Сегера в пятничной квалификационной гонке в Сигулде, Латвия.

Остальная часть олимпийской сборной США по бобслею теперь, по сути, готова к Играм в Пекине до официального выдвижения в понедельник: Саммер Бритчер, Эмили Суини и Эшли Фаркухарсон будут командой в женском одиночном разряде, а Маздзер — серебряный призер Олимпийских игр 2018 года — будут вместе с Такером Уэстом и Джонни Густафсоном, которые, вероятно, будут выбраны в мужском одиночном разряде.

Это будут первые Олимпийские игры для Фаркухарсона и Густафсона, а также для всех Соединенных Штатов, которые продвинулись вперед в парном катании.

Тердиман заявил, что завершит карьеру после этого сезона. Он пытался составить третью олимпийскую команду подряд с другим третьим партнером в парном разряде, чего еще не было в истории США.

«Мне было очень приятно выступать за Соединенные Штаты», — сказал Тердиман. «Нет большей чести».

Правила отбора для американского бобслея сложны, но суть достаточно проста – чем лучше результаты Кубка мира, тем выше ее шансы на Олимпийских играх. Финиш в пятерке лучших в гонке Кубка мира имеет большое значение для обеспечения номинации олимпийской сборной США.

Но в этом сезоне снова не было гонок на трассах, которые американцы знают лучше всего в Северной Америке. Международная федерация гонок Loge отменила гонки в Уистлере, Канада, и Лейк-Плэсиде, Нью-Йорк, в этом сезоне, сославшись на опасения по поводу того, как российские спортсмены могут получить визы для въезда в Северную Америку, и перенесла оба мероприятия на олимпийскую трассу Сочи 2014 года в России. .

И этот ход не помог делу Маздзера и Тердимана, так как у них не было ни одного уик-энда с домашней кромкой. Их лучшим результатом в полной парной гонке было 11-е место в Сочи, а бобслей в парном разряде не занял 5-е место, которое было бы очень близко к олимпийской квалификации.

Это означает, что соревнование за место в парном разряде США было остановлено в эти выходные, последний этап гонки перед выдвижением олимпийской сборной. Де Грегорио и Холландер финишировали восьмыми в квалификационной гонке, опередив на одно место Келлогга и Сегера — разница всего в 0,069 секунды.

Маздзер и Тердиман показали лучшие результаты в середине квалификационной гонки, но вскоре потеряли контроль и не смогли финишировать, и их судьба была решена.