8 января, 2021

Боденг и Тео Эрнандес, перекресток за Миланом

Arzu 8 января, 2021 1 min read

Слухи также часто и охотно приближаются к мячу. Как Боденг и Тео Эрнандес, но что связывает этих двух игроков, кроме Милана?

из В редакции Миланисты

Милан – Тео Эрнандес Против Ювентус Он не блистал, по сути, на рядах Розонери, худший в этой области по всей спине. Бывший Реал Мадрид выглядел отвлеченным и не обращал особого внимания, ненадолго и быстро попытался забыть. Если последнее выступление определенно не вызвало у вас улыбки, то, по словам Розонери №19, его девушки и бывших сплетен, ситуация была очень специфической даже с поля. Милан, Кевин Принс Боденг.

Слухи о Тео Эрнандесе, Боденге и прекрасном Джо Кристофоли

Альберто Тандоло, В его таблетках сплетен еженедельно Cегодня, Отчеты, такие как последние месяцы между Джо Кристополи, Собственная девушка футболиста Милан, е Кевин-Принс Боденг Родилась прекрасная дружба. Новость о том, что бывший Розонеро уже не в центре слухов о разрыве отношений, ничтожна. Мелисса Сатта.

Кевин Принс Боденг

Опять же, согласно тому же источнику, Хорошо Приближается Так. После разрыва со своим давним партнером, несмотря на усилия по примирению. Оба разделяют большой интерес к татуировке. Тео Эрнандес.

Много мыслей в пользу Тео против «Ювентуса» на «Сан-Сиро»?

Но есть ли еще? Что-нибудь кроме дружбы? На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. А пока, однако Тео Эрнандес Полевые испытания делятся между собой, как на американских горках Лацио Чтобы Ювентус, Два разных шоу. Напротив. Видимо, лучшее отрицание должно исходить с поля, когда вся спина хочет оставить все позади. >>> Между тем, Эллиотт хочет по-крупному мечтать о Лиге чемпионов и Скудетто: однозначно – да, за три больших победы в январе! <<

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