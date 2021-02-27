Боинг 777 совершил вынужденную посадку в Москве после предупреждения двигателя

Российские официальные лица заявили, что дальний авиалайнер Boeing 777 совершил вынужденную посадку в Москве в пятницу после того, как пилоты получили предупреждение о возможном отказе двигателя, что возродило опасения по поводу самолетов Boeing.

В минувшие выходные отказал еще один двигатель в другом Боинге 777, разбросав обломки над районом Денвера, а аналогичная авария произошла с грузовым самолетом Боинг 747 над Нидерландами. Обоим самолетам удалось благополучно приземлиться.

Обе неисправности оборудования связаны с двигателями Pratt & Whitney, что вызывает обеспокоенность по поводу усталости металла в лопастях гребных винтов двигателей, некоторые из которых относятся к середине 1990-х годов. Но самолет, который приземлился в Москве, был оснащен различными двигателями производства General Electric.

Самолет российской авиакомпании вылетал из г. Гонконг в Мадрид Когда его перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве незадолго до 5 часов утра по местному времени.