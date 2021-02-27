Боинг 777 совершил вынужденную посадку в Москве после предупреждения двигателя

Российские официальные лица заявили, что дальний авиалайнер Boeing 777 совершил вынужденную посадку в Москве в пятницу после того, как пилоты получили предупреждение о возможном отказе двигателя, что возродило опасения по поводу самолетов Boeing.
В минувшие выходные отказал еще один двигатель в другом Боинге 777, разбросав обломки над районом Денвера, а аналогичная авария произошла с грузовым самолетом Боинг 747 над Нидерландами. Обоим самолетам удалось благополучно приземлиться.
Обе неисправности оборудования связаны с двигателями Pratt & Whitney, что вызывает обеспокоенность по поводу усталости металла в лопастях гребных винтов двигателей, некоторые из которых относятся к середине 1990-х годов. Но самолет, который приземлился в Москве, был оснащен различными двигателями производства General Electric.
Самолет российской авиакомпании вылетал из г. Гонконг в Мадрид Когда его перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве незадолго до 5 часов утра по местному времени.
Региональное управление МЧС России упомянул Посадка на их сайт. Менеджер аэропорта предупредил службы экстренной помощи, что «свет устройства включился из-за отказа левого канала управления двигателем».
В сообщении говорится, что самолет в основном выполнял грузовой рейс, перевозивший 36 тонн груза и 25 человек. «Самолет благополучно приземлился, и никто не пострадал», – добавила она.
Было неясно, действительно ли вышел из строя двигатель или неправильно включился свет устройства. В российском отчете также не уточняется, выключили ли пилоты двигатель перед посадкой.
В воскресенье компания Boeing сообщила, что все 128 777 самолетов, оснащенных двигателями Pratt & Whitney, которые были задействованы в аварии в Колорадо, серии PW4000, будут приземляться по всему миру. Модель 747, участвовавшая в аварии в Нидерландах, была оснащена двигателем Pratt & Whitney.
Двигатели Pratt & Whitney также были в центре внимания в эпизоде в декабре, когда проблема с двигателем вынудила самолет Japan Airlines развернуться вскоре после взлета с Окинавы.
“Российские авиалинии” входят в состав национальной авиакомпании “Аэрофлот” и эксплуатируют парк самолетов западного производства, как и его материнская компания. Он она мухи 10 Boeing 777, сообщается на сайте авиакомпании. Boeing и Россия не сразу ответили на звонки с просьбой прокомментировать инцидент.