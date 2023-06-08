Бой на оружейном складе в Судане из-за горящего объекта | новости конфликта

Пожар вспыхнул после битвы между соперничающими суданскими военными группировками из-за складов оружия и горючего в столице страны Хартуме.

Крупный пожар охватил топливный завод в столице Судана Хартуме, поскольку бушуют боевые действия между соперничающими военными группировками за важный склад оружия, поскольку битва за контроль над страной усиливается.

В среду в прямом эфире с арабских спутниковых каналов был показан большой пожар и столбы дыма, поднимающиеся от места хранения топлива рядом с военной базой и предприятием по производству оружия.

Оружейная компания, которой принадлежит это место — одно из крупнейших в Африке — работает в жилом районе Ярмук, и местные жители сказали, что опасаются пожара, который бушевал в течение нескольких часов, и в конечном итоге охватит целые кварталы на юге Хартума.

Суданская армия и военизированные силы оперативной поддержки с вечера вторника ведут бои за контроль над ключевыми объектами, окружающими базу.

Свидетели сообщили, что Силы оперативной поддержки на восьмой неделе борьбы за власть с армией атаковали район, в котором располагался оружейный комплекс Ярмук, прежде чем отступить после ожесточенных боев.

Сообщая из Омдурмана, где произошел инцидент, Хеба Марджан из «Аль-Джазиры» сообщила, что «ожесточенные бои» между RSF и суданской армией все еще продолжаются возле объекта, принадлежащего армии. По словам очевидцев, они слышали тяжелую артиллерию, авиаудары и огонь из стрелкового оружия.

«RSF заявляет, что теперь они контролируют компанию по производству оружия, но суданские военные говорят, что боевые действия продолжаются — что они по-прежнему нацелены на RSF и что склад оружия компании не полностью находится под их контролем», — сказал Морган.

СРБ захватили большие участки столицы после того, как 15 апреля в Хартуме вспыхнул конфликт. Удары армейской авиации и артиллерийский огонь не показали особых признаков вытеснения военизированных формирований, но по мере продолжения боевых действий RSF могут столкнуться с проблемой пополнения запасов боеприпасов и топлива.

Боевые действия усилились в трех городах, входящих в состав столичного региона Судана — Хартуме, Хартуме Северном и Омдурмане — после того, как 3 июня после неоднократных нарушений официально закончилось 12-дневное прекращение огня.

«Со вчерашнего дня разгорелся ожесточенный бой с применением авиации и артиллерии, столкновениями на земле и поднимающимися столбами дыма», — сказал житель Ярмука Надер Юссеф.

По его словам, из-за близости мест хранения топлива «любой взрыв может опустошить население и весь регион».

Перебои с электричеством и водой

Конфликт вызвал разрушения в столице, привел к новым вспышкам насилия в неспокойном дарфурском регионе Западный Дарфур и вызвал перемещение более 1,9 миллиона человек.

Большинство служб здравоохранения разрушено, часто отключают электричество и воду, процветают грабежи и беззаконие.

По словам активистов, к северу от реки Голубой Нил в Хартуме из-за более чем 50-дневного отключения воды многие люди вынуждены были покинуть свои дома.

Министерство здравоохранения Судана зафиксировало, что не менее 780 мирных жителей были убиты непосредственно в результате боевых действий. Сотни людей были убиты в городе Эль-Генейна, штат Западный Дарфур. Медицинские чиновники говорят, что многие тела остаются не собранными или незарегистрированными.

Прекращение огня, которое закончилось в субботу, было достигнуто при посредничестве Саудовской Аравии и Соединенных Штатов на переговорах в Джидде, где посредник сказал, что переговоры продолжаются, чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарной помощи.

По данным Организации Объединенных Наций, помощь, которая может быть доставлена ​​примерно 2,2 миллионам человек, была доставлена ​​с конца мая, но около 25 миллионов — более половины населения — нуждаются в помощи.