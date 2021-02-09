Более 10 часов с жиром Stout II

Снимок экрана : Нинтендо / Square Enix / Kotaku

Смелый дефолт II Он предлагает возврат к более простым временам, когда герои выстраиваются в линию на одной стороне экрана, сражаются с монстрами на другой стороне экрана, затем промываются и повторяются, пока мир и спокойствие не вернутся на Землю. Я провел с ним более 10 часов, и хотя то, что я играл до сих пор, не удивило меня так сильно, как я надеялся, это тоже было выставлено напоказ. Смелый дефолт II Для Switch должна быть приятной и очередной классической JRPG.

Это похоже на большую миску, полную макарон и сыра: знакомую, но восхитительную стопку жирных и соленых углеводов, где каждый кусочек на вкус похож на предыдущий, но вы не можете перестать есть, пока он не исчезнет. Это комфортная еда, и, как и лучшая комфортная еда, она дает вам именно то, что вы уже знаете, что хотите: вдохновленные временем в вашей жизни, когда вы чувствовали себя в безопасности и удовлетворены, по крайней мере, на время быстрого питания, в данном случае , подземелье, полное ролевых сражений.

Снимок экрана : Нинтендо / Square Enix / Kotaku

Я сыграл кучу Смелый дефолт II На прошлой неделе я буду делать дополнительные обзоры для нашего обзора, когда игра выйдет в конце этого месяца. Между тем, вот некоторые из моих первоначальных мыслей:

Смелый дефолт II Так же, как Храбро второй Так же, как Храбро по умолчанию я Так же, как Четыре героя света Так же, как Последняя фантазия III

Сюжет и мир игры новые и полностью отделены от первых двух игр. Это чистый и освежающий разрыв с прошлым.

Как и ее предшественники, игра вращается вокруг функциональной системы (классов) для повышения боевых способностей вашей группы. Классические профессии, такие как черный маг с тяжелым DPS и белый маг-целитель, вернулись, но есть и новые. Пионеры похожи на рыцарей, но они предпочитают топоры мечам и обладают большим количеством способностей для преодоления агрессивных врагов.

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Снимок экрана : Нинтендо / Square Enix / Kotaku

В общем нашла Смелый дефолт IIО функциях и их возможностях лучше функционировать, используя преимущества их смелой и виртуальной системы. Эта система позволяет вам переключаться между ролями, чтобы использовать их в дороге, или получить ссуду, чтобы взять на себя набор ролей раньше. Иногда это просто связано с максимизацией вашего баланса в атаке и восстановлении, но в более сложных боях игры мне приходилось управлять таблицей для усиления защиты, атакующих дебаффов и состояний болезней, чтобы остаться в живых и обогнать своих противников в долгих войнах на истощение. .

Смелый дефолт II Это первая игра в серии для Switch, и неудивительно, что это лучшая игра с точки зрения внешнего вида и звука. Хотя система 3DS позволяла в предыдущих играх интересно использовать стереоскопический 3D-фон, Смелый дефолт II Сделайте это с помощью обширных подземелий и городских построек. Она побывала в пустынных храмах, убежищах мародеров, шахтах, магических академиях и, да, даже на уровне жутких стримов JRPG, но каждая из них ощущалась как новый восхитительный поворот в каком-то классическом месте, а не просто очередное скучное почтение.

Снимок экрана : Нинтендо / Square Enix / Kotaku

Случайные встречи ушли! Теперь вы можете видеть врагов на поле, прежде чем атаковать их. Вы также можете поразить их своим мечом или попытаться атаковать их сзади, чтобы вступить в бой при первой возможности атаковать.

В первом городе, который я посетил, была судоходная компания, которая позволила мне отправить команду на поиски сокровищ, пока моя дичь была в режиме отдыха. Я не уверен, пойдет ли это глубже позже, но сейчас неплохо возвращаться каждый день, чтобы увидеть новую партию предметов, ожидающих добавления в мой инвентарь.

Одна вещь, которую я не люблю, – это новые дизайны персонажей. Bravely Default всегда был мультяшным, но Bravely Default II иногда смешивает образ чиби с лицами, которые, кажется, взяты у художника карикатуры на набережной. Иногда это устраивает странная чувствительность игры. Иногда это почти пугает тело.

Снимок экрана : Нинтендо / Square Enix / Kotaku

Многие разговоры между членами вашей группы превратились в побочные моменты. Вы можете принять участие, нажав кнопку «Пуск», когда появится запрос. В нем редко можно встретить что-нибудь интересное, и это хорошо, потому что это не обязательно. Я здесь в основном для борьбы и настройки, а не для пустого чата JRPG. Поэтому удобно, что диалог, который в противном случае воспроизводился бы в кинематографических сценах, был преобразован в дополнительное боковое меню. (Я думаю, что шутка в первой игре была лучше.)

Смелый дефолт II Это тяжело. Об этом говорится в окончании игры. Последняя демонстрация тоже

Я рад продолжать играть, но большой тест для любой гигантской JRPG – это то, насколько она сохраняет свою динамику и как она уравновешивает позднюю игру. Марш булочки для хорошо подготовленных людей тоже не должен быть маршем смерти. В той или иной степени первые две игры страдали от этих проблем, которые превращали веселые и творческие приключения в рутину. Посмотрим, так ли это Смелый дефолт II Может уйти от подобной участи.